Horror en Chaco: una mujer fue encontrada muerta dentro un aljibe

Mirta Córdoba fue encontrada con signos de haber sido apuñalada. Por el hecho, fue demorada su cuidadora.

Aljibe donde fue hallada muerta una mujer en Chaco Foto: NA

El cuerpo de una mujer de 68 años fue hallado muerta dentro de un aljibe en su casa de la localidad Presidencia de la Plaza, en Chaco.

El macabro hallazgo se produjo en una casa sobre la calle Sargento Cabral, tras la denuncia que había realizado una de las hijas de la occisa, identificada como Mirta Córdoba. En tanto, resultó demorada su cuidadora, de 40 años.

Zona donde fue encontrada la mujer en el aljibe. Foto: Google Street View

En el patio de la vivienda los investigadores encontraron, además, manchas de sangre y un cuchillo, por lo que se presume que la infortunada mujer habría sido asesinada.

Asimismo, el cuerpo de Córdoba fue rescatado por personal de Bomberos, ya que estaba a unos cuatro metros de profundidad, lo que dificultaba las tareas de rescate.