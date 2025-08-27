Choque mortal en General Paz: un hombre murió tras perder el control de su moto e impactar contra la banquina

La víctima era el hombre que iba a bordo de una moto. Se registraron cerca de 12 kilómetros de demora.

Accidente mortal en la General Paz. Foto: NA

La mañana comenzó con una tragedia en Buenos Aires. Un hombre que viajaba a bordo de una moto murió producto de un choque contra la banquina, mientras transitaba sobre la avenida General Paz.

El hecho se dio a la altura de Ricardo Balbín, a pocos metros del Parque Sarmiento, ubicado en Saavedra, Ciudad de Buenos Aires. El Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) pidió un helicóptero para poder trasladar al hombre de manera inmediata, aunque no hubo tiempo: murió sobre el asfalto, más allá de los intentos por reanimarlo.

Operativo en la zona del choque. Video: NA.

Producto del accidente, se desplegó un importante operativo en el lugar que derivó en complicaciones al tránsito. La avenida General Paz se vio interrumpida por completo, algo que obligó a desvíos y una fila que tocó los 12 kilómetros.

Se estima que el hecho ocurrió cuando el conductor perdió el control de su moto, por el momento sin intervenciones de terceros, e impactó de lleno contra las protecciones de los costados.

La víctima tenía 45 años y era un inspector de la Policía de la Ciudad, que trabajaba en la comisaría vecinal 12A. El siniestro ocurrió mientras se dirigía a tomar su servicio diario.

Desde Ausol, la empresa que gestiona dicha avenida, escribieron: “Continúa el corte total. Se registran demoras. Circule con precaución”.

El sitio donde se produjo el choque en General Paz. Foto: Google Maps

El caos producido llevó a que se aconseje evitar la zona a toda costa, en el especial en el carril afectado por el choque entre una moto y un camión.

Noticia en desarrollo.