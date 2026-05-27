Agostina Vega, la menor desaparecida en Córdoba. Foto: redes sociales.

Un hombre, identificado como Gabriel Barrelier, de 33 años, fue detenido en las últimas horas en la causa en la que se investiga la desaparición de Agostina Vega en la provincia de Córdoba. El hombre sería la persona con quien la menor de 14 años se encontró luego de viajar en taxi y hay hermetismo sobre qué pasó con ella.

El principal sospechoso fue arrestado por orden del fiscal Raúl Garzón ante la sospecha de estar involucrado en la desaparición de la adolescente. Además, se espera que en el transcurso del día se le tome declaración indagatoria y se pueda saber si queda imputado o no en la causa que tiene en vilo al país.

Alerta Sofía por el caso Agostina Vega. Foto: redes

Por su parte, Gustavo Vaca, abogado de la madre de la adolescente de 14 años, indicó que el hombre sería la pareja de la madre de Agostina, pero que ella “no tiene conocimiento de que él tuviera contacto” con su hija.

“En un primer llamado, Barrelier le dice que no vio a la menor”, destacó Vaca en diálogo con TN, y sumó que todo cambió ante la declaración del remisero que la trasladó, lo que provocó que su coartada se derrumbe.

“El remisero declara y dice que lo vio a él y que fue quien abonó el viaje, y ahí es cuando empieza la contradicción del acusado”, explicó. Según informaron, el detenido tiene antecedentes por privación ilegítima de la libertad contra una expareja.

Acerca del celular de la adolescente, comentó que el sábado 23 de mayo por la noche la mamá la llamó dos veces y en una de las ocasiones cortaron. Desde ese momento el teléfono está apagado.

Missing Children Argentina - Agostina Vega. Foto: Missing Children Argentina

Activaron Alerta Sofía por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba

Agostina Vega es intensamente buscada en la provincia de Córdoba desde la noche del sábado 23 de mayo. La joven salió de la casa de su mamá, tomó un taxi y nunca más se supo de ella. La familia apunta al hombre que la vio por última vez debido a los graves antecedentes que posee y que ahora se encuentra detenido.

La búsqueda comenzó cerca de las 22:30 horas, cuando Agostina se retiró de la vivienda ubicada en el barrio General Mosconi y subió a un taxi de confianza. Según declaró el chofer, la llevó hasta la esquina de Juan del Campillo y Avellaneda, donde la esperaba un hombre que pagó el viaje. Desde ese momento, sus familiares no volvieron a tener contacto con la adolescente.

Por el caso activaron Alerta Sofía tras la solicitud por parte de la querella en la causa con el objetivo de expandir la información de la causa a nivel nacional.

Sus padres, que están separados, participan activamente de la investigación. El padre de la menor sostuvo que, luego de bajar del remis, Agostina habría subido a un Volkswagen Gol rojo.

Agostina Vega, adolescente desaparecida en Córdoba. Foto: redes sociales.

Además, la familia señaló a un hombre conocido de la zona, quien ahora se encuentra detenido. “Insistimos en esta persona que, además, tiene antecedentes por privación ilegítima de la libertad contra una expareja”, afirmaron.

En diálogo con El Doce TV, uno de los abogados querellantes explicó que el padre de Agostina mantuvo una reunión con el sospechoso y que este “le dio mucha información que lo alarma y lo sorprende”, por lo que consideran que “no es una persona ajena a la menor”.

La investigación está centrada en el análisis de cámaras de seguridad y en rastrear el último punto donde se activó la geolocalización del celular de la adolescente, que actualmente permanece apagado.

Por su parte, la organización Missing Children Argentina difundió la fotografía de Agostina Vera en su lista de chicos desaparecidos para intentar dar con su paradero.