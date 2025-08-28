Crimen en Palermo: condenaron a 19 años a Isaías José Suárez, asesino de Mariano Barbieri

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº11 dio a conocer este jueves el veredicto contra el ladrón que mató al ingeniero para ocultar el delito previo, es decir, el robo de su celular.

Mariano Barbieri, la víctima Foto: NA / redes sociales

Isaías José Suárez, el hombre que asesinó a Mariano Barbieri en el barrio porteño de Palermo, fue condenado a 19 años de prisión por ser acusado de homicidio agravado criminis causae.

Suárez fue condenado a 19 años Foto: NA / redes sociales

Caso

El asesinato del ingeniero sucedió en la noche del 30 de agosto de 2023 cuando la víctima, quien había sido papá hace tan solo semanas, se encontraba en el interior de la Plaza Sicilia.

Cerca del cruce de las avenidas Del Libertador y Sarmiento, en la zona de los Bosques de Palermo, el acusado apareció y le intentó robarle su celular. Sin embargo, la víctima se resistió, lo que generó que Suárez lo atacara con un cuchillo tipo tramontina.

El asesinato del ingeniero sucedió en la noche del 30 de agosto de 2023 Foto: NA / redes sociales

Luego de la agresión, el imputado se dirigió hacia la avenida Berro y Casares, desde donde emprendió una caminata hacia el interior del Barrio 31 de Retiro.

Mientras que Barbieri, por su parte, cruzó herido la avenida Del Libertador y llegó hasta una heladería donde pidió ayuda antes de desplomarse en el suelo. Pese al rápido accionar, falleció pocas horas después en el Hospital Fernández.

La detención de Suárez ocurrió cinco días después dentro del Barrio 31 por la División Antidrogas Norte de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.