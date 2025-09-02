Feroz persecución en la Autopista Cámpora: circulaba en una camioneta robada, chocó contra un camión y fue detenido

El hombre también intentó atropellar a algunos efectivos policiales. El vehículo había sido robado ayer por la tarde en Lanús.

Persecución y choque en la autopista Cámpora. Foto: NA.

Un hombre fue detenido en las últimas horas luego de protagonizar una persecución a bordo de una camioneta robada en la autopista Cámpora, en la Ciudad de Buenos Aires.

El hecho ocurrió cerca de las 23:30 horas, cuando efectivos de la División Sustracción de Automotores y Autopartes intentaron identificar una Toyota Hilux sospechosa en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Dellepiane.

Violenta persecución

Al recibir la voz de alto, el conductor se dio a la fuga por la autopista, lo que desató una peligrosa persecución a alta velocidad. Durante la huida, el hombre no solo desobedeció las órdenes policiales, sino que también intentó atropellar a varios efectivos, poniendo en riesgo su integridad y la de terceros.

Frente a esa maniobra, los policías realizaron varios disparos contra la camioneta, la cual chocó contra un camión Mercedes Benz.

Se montó un importante operativo para detener a este hombre que huía con una camioneta robada.

El sospechoso fue reducido y detenido en el lugar, y personal del SAME lo trasladó hasta el Hospital Grierson con el diagnóstico de traumatismo en el tórax producto del choque. A posteriori se constató que el vehículo tenía pedido de secuestro por robo.

El caso quedó a disposición de la Justicia, que investiga el intento de homicidio contra los agentes y el origen del rodado. La intervención fue realizada en conjunto con la Policía de la Ciudad y personal de seguridad vial.

“Tras un operativo cerrojo, la camioneta fue bloqueada en la autopista Cámpora, donde el sospechoso intentó atropellar a los oficiales”, informaron fuentes policiales.

“Al verificar los datos del rodado, se estableció que la misma tenía colocada una patente apócrifa y que por número de chasis correspondía a un auto con pedido de secuestro activo por hurto en Lanús el mismo día por la tarde”, detallaron las autoridades que participaron de este violento hecho.