Persecución y accidente en Villa Crespo: manejaban tomando whisky, escaparon de un control policial y terminaron detenidos

La camioneta Amarok impactó contra la parte trasera de una patrulla. Por el hecho, dos personas fueron arrestadas.

El hecho sucedió en el barrio de Liniers, de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Wikipedia.

Durante la madrugada de este jueves, una persecución policial terminó en un choque en plena avenida Juan B. Justo, en el barrio porteño de Villa Crespo, y dos personas quedaron detenidas.

El operativo comenzó pasadas las 5 de la madrugada, cuando efectivos policiales identificaron a dos personas en una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba de manera sospechosa en el cruce entre las calles Fitz Roy y Vera. En ese momento, los efectivos dieron la orden de detención, pero ambos decidieron darse a la fuga.

Desde ese momento comenzó una persecución con cuatro móviles policiales que terminó en un choque en el cruce entre la avenida Juan B. Justo y Warnes. La camioneta chocó contra el paragolpes trasero de una de las patrullas.

Choque en Villa Crespo. Foto: captura TN.

El conductor de la Amarok era un hombre de 35 años y su acompañante una mujer de 31. Según trascendió, ambos estaban alcoholizados. Luego del choque, el SAME se hizo presente en el lugar y asistió y trasladó al Hospital Durand a los dos efectivos que chocaron contra la camioneta.

Ambos fueron diagnosticados con traumatismo cervical, tanto el inspector Trelles como el Oficial Primero Ocaranza.

Qué encontraron dentro de la camioneta

Luego de revisar el auto, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires halló una botella de whisky y dinero en efectivo. Según TN, la mujer estaba tomando la bebida alcohólica mientras estaban conduciendo.

El accidente provocó caos en el tráfico entre la avenida Juan B. Justo y Warnes, además de las detenciones de la pareja.