Accidente fatal en Quilmes. Foto: Captura

Lo que prometía ser un día para disfrutar termino en una tragedia inesperada: un motociclista de 35 años murió degollado al impactar contra una soga en la localidad bonaerense de Quilmes Oeste.

Federico Martínez había salido del trabajo y subió a la moto con su nene de 11 para ir a pescar y pasar una agradable tarde padre e hijo. Pero todo cambió cuando un cable metálico recubierto en plástico y atado de una vereda a otra en plena vereda se cruzó en su camino.

El video del impactante accidente en Quilmes

El video de las cámaras de seguridad de la zona es totalmente estremecedor. Las imágenes muestran cómo Federico y su hijo avanzan en la moto y se llevan puesto el cable, que estaba colocado para un desfile de murgas y no tenía ningún tipo de señalización.

Imágenes sensibles: así fue el accidente en Quilmes. Video: NA

Padre e hijo tenía el casco puesto y circulaban a velocidad normal por la Avenida 12 de Octubre y 390. En cuestión de segundos, ambos terminaron tendidos en el piso.

La lesión en el cuello fue tan grave que Federico murió en el acto. Por su parte, el nene cayó de la moto y, si bien sufrió algunos raspones, los vecinos lograron contenerlo y se encuentra fuera de peligro.

Cómo sigue la investigación

Por su parte, la Municipalidad de Quilmes confirmó que el evento no contaba con autorización y, por lo tanto, la calle no debía estar cortada.

Accidente fatal en Quilmes. Foto: Info Quilmes

Además, el corso se suspendió de inmediato tras el incidente, mientras que la causa quedó en manos de la UFI N°9 de Quilmes, a cargo de la fiscal Claudia Gabriela Vara.

Por el moment hay tres imputados, siendo dos de ellos integrantes de la murga barrial que habría colocado el cable.

En tanto, el Centro Murga Los Fabulosos de Quilmes lanzó un comunicado en el que expresa su “profundo pesar por lo sucedido” y señala estar “a total disposición de la Justicia para colaborar en todo lo que sea necesario para esclarecer los hechos”.

“Acompañamos con respeto y solidaridad a los familiares y seres queridos, poniéndonos también a su disposición para lo que consideren pertinente. Reafirmamos nuestro compromiso con la verdad y responsabilidad en este momento tan doloroso”, cierra el texto.