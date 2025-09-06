Realizan nuevas pericias psiquiátricas al “homicida de los viernes” de Jujuy: buscan determinar su perfil criminal

La Justicia pretende determinar si el perfil de Matías Jurado coincide con el de un asesino serial.

Matías Jurado, el supuesto asesino serial de Jujuy. Foto: X / @mauroszeta.

El sospechado de haber cometido varios asesinatos, Matías Jurado, fue sometido a nuevas pericias psiquiátricas durante la mañana del pasado viernes.

Estas pruebas se dieron luego de que fueran hallados los restos de otras dos nuevas víctimas en la llamada “casa del horror”, donde se llevaban a cabo los crímenes.

Los resultados de las pericias psiquiátricas serán clave para definir el rumbo de la causa contra Jurado y lo que podría determinar su futuro.

El acusado fue trasladado por personal policial desde el Servicio Penitenciario hasta el Ministerio Público de la Acusación, en donde fue entrevistado por una profesional del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Salta.

Encontraron más huesos humanos cerca de la casa del presunto asesino serial de Jujuy. Foto: Gentileza Todo Jujuy.

Según detalló el portal El Tribuno de Jujuy, la psiquiatra que entrevistó a Jurado elaborará un informe el cual será incorporado al expediente judicial que incluye las pericias anteriores y el historial clínico, además de psicológico y de conducta que fue aportado por el Servicio Penitenciario.

Quieren determinar si Matías Jurado es un asesino serial o no

El análisis de las pruebas más las pericias psiquiátricas ayudarán a determinar si el perfil y la conducta de Matías Jurado cuadra con la de un asesino serial.

Entre tanto, Jurado permanece detenido y aislado, además de estar permanentemente monitoreado por el Establecimiento Penitenciario de la provincia de Jujuy.

Polémica foto en la que aparecería Matías Jurado detrás de una familia que reclamaba por su familiar desaparecido. Foto: Redes sociales.

Por el momento, se conocen cuatro víctimas de este presunto asesino serial, cuyo modus operandi habría sido que él mismo las habría invitado a pasar a su casa para luego atacarlas y asesinarlas. Los crímenes siempre se habrían llevado a cabo un día viernes. Las víctimas fatales que fueron en primera instancia reportadas como desaparecidas, eran: