Una maestra jardinera estafó a sus compañeras usando sus tarjetas de crédito para viajar a Europa: piden su captura internacional

La docente se desempeña en una escuela pública de Boedo. Las víctias detectaron consumos reiterados y desmedidos.

Compras online, estafas virtuales. Foto: Freepik

Una maestra jardinera de una escuela pública de Boedo se encuentra con pedido de captura internacional por estafar a sus compañeras de trabajo usando sus tarjetas de crédito.

La investigación comenzó cuando las docentes comenzaron a detectar consumos reiterados y desmedidos.

Las tarjetas de crédito pueden ser suspendidas. Foto: Freepik.

Durante la investigación, se permitieron establecer 105 compras realizadas, entre ellas comercios con locales a la calle, plataformas de juego online, pasajes de avión y otras por un total de $3.688.287,67, señaló el informe del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.

Ante lo hallado, se realizó un análisis de cada una de las denuncias y se solicitó información a las entidades bancarias correspondientes a las víctimas, con el fin de ampliar el examen sobre las transacciones desconocidas. Asimismo, se llevó a cabo un mapeo de los comercios que permitió verificar la cercanía.

Además, se estableció, a partir de los datos aportados por la Dirección Nacional de Migraciones, “que la acusada viajó a Europa sin regresar hasta el día de la fecha”.

Compras online. Foto: Pexels.

Ahora, la Fiscalía imputó al padre de la apuntada por el delito de defraudación mediante uso de tarjeta magnética, previsto en el artículo 173 inc. 15 del Código Penal.

Tras reconocer su culpabilidad en los hechos atribuidos, el hombre acordó con la fiscalía un Acuerdo de Autocomposición, a través del cual se pudo restituir todo el dinero defraudado de los 22 hechos en que él estuvo involucrado, más los intereses a las denunciantes que ascendió a más de $1.200.000.

Finalmente, respecto de la docente implicada en la defraudación, la fiscalía realizó el pedido de captura internacional.