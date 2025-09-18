Causa de las marcas de Diego Maradona: procesaron y embargaron a Matías Morla

El abogado recibió un revés legal, al igual que las hermanas de Diego Maradona por la misma causa.

Matías Morla y Diego Maradona. Foto: NA.

Matías Morla sufrió un revés legal: fue procesado y embargado este jueves en la causa que investiga la posible apropiación ilegal de las marcas relacionadas a Diego Maradona.

Las hermanas del exfutbolista, fallecido en 2020, también fueron procesadas y embargadas, en el marco de la misma causa.

Las hermanas de Diego Maradona junto a Matías Morla

Fuentes del caso informaron a la agencia Noticias Argentinas que la Justicia embargó a Rita y Claudia Maradona, Morla, su cuñado Maximiliano Pomargo, la escribana Sandra Iampolvsky, Sergio Garmendia -empleado del letrado- por la suma de $2 mil millones.

Cabe recordar que las hermanas del astro están distanciadas de las hijas de Maradona, ya que hubo una división tras la muerte del ídolo de la Selección Argentina.

Justamente, las hijas del exfutbolista acercaron documentación que mostraría los movimientos de dinero en las cuentas de paraísos fiscales. Esos montos tendrían que ver con acuerdos llevados adelante bajo la marca de Maradona y que beneficiarían a Morla y el resto de los procesados.

Matías Morla, abogado de Diego Maradona

En un primer momento, Morla había sido sobreseído en la causa tras la indagatoria. De todos modos, la nueva resolución señaló su procesamiento, además de un embargo preventivo.

A nivel judicial, Matías Morla es sospechado por el entramado económico y legal que rodea a los productos del astro futbolístico.

La marca de Diego Maradona es un punto de conflicto legal constante, ya que hay distintos intereses en juego alrededor de diversos productos y facturaciones.