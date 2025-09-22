Crimen del jubilado en Zárate: cómo avanza la causa y las principales hipótesis que analizan los investigadores

La investigación comenzó como una causa por “averiguación de paradero” y ahora se centra en esclarecer las circunstancias del crimen.

El jubilado de 79 años que fue hallado muerto. Foto: NA.

La ciudad de Zárate se encuentra conmocionada por el hallazgo sin vida de Eduardo Saúl De Francesco, un jubilado de 79 años que había desaparecido el jueves pasado tras ser visto por última vez en su domicilio ubicado en la calle Valentín Alsina al 1000.

Después de cuatro días de intensa búsqueda, su cuerpo fue hallado en un campo de la ruta 9, en las afueras de la ciudad.

La investigación, a cargo de la DDI Zárate-Campana (Gabinete de Búsqueda de Personas), comenzó como una causa por “averiguación de paradero” y ahora se centra en esclarecer las circunstancias de su muerte, sin descartar que puede llegar a ser un homicidio con motivación económica.

Detenido por la muerte del jubilado de 79 años. Foto: NA.

El operativo policial

En el marco del operativo, los efectivos incautaron dos vehículos —un Volkswagen Gol blanco y un Ford Focus— y detuvieron a tres sospechosos: Alejo Moreno, un expolicía exonerado y empleado del Centro de Operaciones de Zárate, María Ludmila Valentini, oficial del Comando de Patrullas de Campana y Néstor Irvin Matencio Limache, un ciudadano peruano que vive en Campana acusado de haber facilitado uno de los autos utilizados en el hecho.

Luego, fuentes judiciales confirmaron la captura de un cuarto implicado, que intentaba fugarse hacia la provincia de Misiones.

Las cámaras de seguridad habrían registrado a Moreno en las inmediaciones de la casa del jubilado en los momentos cercanos a la desaparición, lo que reforzó las sospechas de los investigadores. Desde el municipio, además, aclararon que el detenido había ingresado en mayo de 2024, “tras las entrevistas de rigor y sin antecedentes penales ni sanciones en su legajo”.

La principal hipótesis apunta a un secuestro seguido de crimen vinculado a un posible ajuste de cuentas, aunque los investigadores mantienen otras líneas de investigación bajo estricta reserva judicial y no se descartan nuevas hipótesis.