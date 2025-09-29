Triple crimen en Florencio Varela: indagan a los últimos dos detenidos mientras continúa la búsqueda de “Pequeño P”

Se trata de Ariel Giménez, acusado de realizar el pozo y enterrar a las víctimas, y Lázaro Víctor Sotacuro, conductor de la camioneta blanca, quien fue capturado en Bolivia.

Las tres jóvenes desaparecidas en La Matanza que fueron asesinadas en Florencio Varela. Foto: Redes sociales.

Los últimos dos detenidos en el caso por el triple crimen narco en Florencio Varela, en el cual fueron torturadas y asesinadas Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, serán indagados este lunes frente al fiscal Adrián Arribas.

Detuvieron a Ariel Giménez, acusado de enterrar a las víctimas del triple femicidio en Florencio Varela Foto: NA

Traslado a la Argentina de Lázaro Víctor Sotacuro, quinto sospecho de femicidios de Florencio Varela. Foto: NA

Giménez fue detenido luego de intensos operativos en Florencio Varela y en la investigación se detalla que fue contratado para cavar el pozo séptico, en el cual aparecieron las chicas asesinadas. Las declaraciones de dos vecinos fueron fundamentales.

Respecto a Sotacuro, es señalado como quien condujo el vehículo para trasladar a Lara, Brenda, Morena y a los integrantes de la banda narco. El sujeto fue encontrado en un hostel de Villazón, en Bolivia, luego de que se compruebe que salió del país a través de un paso fronterizo ilegal.

Tras su captura fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad en Jujuy y este domingo fue derivado a la provincia de Buenos Aires donde se aloja en el penal de Ezeiza.

En la jornada de hoy ambos serán imputados de manera formal en la causa y mientras eso ocurre, la Policía trabaja en conjunto para detener a otros seis acusados, entre ellos Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como el Pequeño J, de 20 años, quien tiene pedido de captura nacional e internacional.

Se estima que los dos últimos detenidos serán acusados del delito de encubrimiento agravado, pese a que ambos cumplieron diversos roles en el caso.