Detuvieron en Perú a “Pequeño J”, presunto autor intelectual del triple crimen narco en Florencio Varela

Tony Janzen Valverde Victoriano, de 20 años, está acusado de ser el “cerebro” del triple femicidio que conmocionó al país.

Detención de Pequeño J Foto: NA

La Justicia detuvo a “Pequeño J”, el principal acusado de haber sido el autor intelectual de la tortura y asesinato de Brenda del Castillo(20),Morena Verdi(20) y Lara Gutiérrez(15) en la localidad bonaerense de Florencio Varela.

"Pequeño P", presunto autor intelectual del triple femicidio de Florencio Varela. Foto: NA

La captura se concretó luego de un operativo conjunto entre la Policía Nacional peruana y la Policía de la provincia de Buenos Aires.

Se espera que “Pequeño J” y Matías Agustín Ozorio, de 28 años, quien fue detenido más temprano, sean extraditados a la Argentina en las próximas horas a fin de que queden a disposición del fiscal Adrián Arribas, que estableció el secreto de sumario durante 48 horas.

Con estas nuevas detenciones ya son nueve los apresados por el triple homicidio con sello narco cometido en una vivienda de la zona sur del conurbano.

Detuvieron a Matías Ozorio, mano derecha de “Pequeño J”

Este martes, también quedó detenido Matías Agustín Ozorio, el joven de 28 años acusado de ser la mano derecha de “Pequeño J”.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció en su cuenta de X que la captura se concretó en la ciudad de Lima luego de “un trabajo conjunto de la Policía Nacional de Perú e Interpol de la Policía Federal Argentina”.

Detención de Matías Ozorio Foto: Redes

“Estamos trabajando su extradición a la Argentina para hacer frente a la Justicia por el triple crimen”, informó.

Un video muestra el momento en el que un oficial peruano le pregunta al sospechoso su nombre, su nacionalidad y los motivos de su estadía en ese país, a lo que responde: “Me trajeron de engaño unos narcos mafiosos a quienes les debía plata”.

“Hace una semana que estoy acá”, continuó Ozorio frente a las interrogaciones del uniformado, a la vez que sostuvo: “Me escapé y vine con estos mismos narcos por la selva”.

Por su parte, este martes Lázaro Víctor Sotacuro y su sobrina Florencia Ibáñez declararon ante el fiscal Adrián Arribas y personal del Servicio Penitenciario bonaerense concretó sus traslados a los penales de Sierra Chica y Magdalena, respectivamente.

El funcionario judicial confirmó que estableció el secreto de sumario durante 48 horas, al tiempo que el viernes se llevaría a cabo un peritaje sobre los celulares de los primeros siete detenidos.

Se trata de los teléfonos de Sotacuro, Ibáñez, Maximiliano Parra, Magalí Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva, Daniela Ibarra y Ariel Giménez.