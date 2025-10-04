Mega operativo en Moreno: 7 personas fueron arrestadas tras 12 allanamientos por narcomenudeo

Todos los detenidos habían sido identificados previamente por el personal policial quienes habían obtenido fotos, filmaciones y datos filiatorios de ellos, lo que permitió al titular del Juzgado Federal 2 de Morón, Dr. Jorge Ernesto Rodríguez, librar las órdenes de allanamiento.

Allanamientos en Moreno Foto: Policía

El viernes por la tarde/noche se llevaron adelante 12 allanamientos por parte de la Comisaría 8 de Moreno, con apoyo de la Jefatura Departamental de esa localidad luego de una investigación desarrollada por diez meses.

Se trata de domicilios donde se vendía estupefacientes al menudeo, cuyos responsables fueron detenidos. En total son 7 las personas arrestadas (4 hombres y 3 mujeres) quienes serán indagadas el día lunes por medios telemáticos en orden al delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y podría caberles una pena de entre 4 a 15 años.

Megaoperativo en Moreno.

De los 12 procedimientos, 10 corresponden a la localidad de Moreno y 2 a General Rodriguez, resultando 760 envoltorios, más medio kilo de cocaína y 400 envoltorios de marihuana, con elementos compactos de cerca de 300gr. Además, se secuestraron balanzas de precisión, dinero en efectivo (alrededor de $250.000), celulares y 5 armas de fuego.

Actualmente, los detenidos se encuentran alojados en carácter de incomunicados a la espera de ser indagados el día lunes por parte del Dr. Rodríguez con intervención de la Secretaría 8 –a cargo de Ignacio Calvi- del mencionado Juzgado Federal.