Empieza el segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona:

Empieza el nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona.

El segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona empezará este martes 14 de abril en los Tribunales de San Isidro. Este nuevo proceso llega la nulidad del primero en 2025, como consecuencia del bochornoso documental “Justicia Divina” que protagonizó la ex jueza Julieta Makintach.

El caso por el presunto homicidio simple con dolo eventual buscará determinar las supuestas responsabilidades del neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Omar Almirón; el coordinador Mariano Perroni; el médico clínico Pedro Di Spagna y la jefa de la internación domiciliaria, Nancy Edith Forlini.

Dalma Maradona y Gianinna Maradona en el juicio por la muerte de Maradona. Foto: REUTERS

Dalma, Gianinna y Jana Maradona, tres de las hijas de Diego; Verónica Ojeda, madre de Dieguito Fernando y ex pareja del “Diez”; las hermanas, el abogado Víctor Stinfale, los médicos que realizaron la autopsia y gente que lo acompañó hasta sus últimos días deberán declarar nuevamente.

Las audiencias se llevarán a cabo los martes y miércoles entre las 10 y las 17 en el edificio de la calle Ituzaingó 340. Cabe recordar que el año pasado, más de 40 testigos comparecieron ante los magistrados Maximiliano Savarino, Verónica Di Tomasso y Julieta Makintach.

Durante las declaraciones, se exhibieron fotografías de la necropsia, audios de conversaciones que mantuvieron los imputados y hasta se concretó la detención del ex jefe de seguridad de Diego, Julio César Coria, quien recuperó la libertad.

Ahora, los magistrados Alberto Ortolani, Pablo Rolón y Alberto Ortolani, deberán llevar adelante el litigio, a más de cinco años de la muerte del ídolo popular ocurrido el 25 de noviembre de 2020 en el country San Andrés de Tigre por un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada.

Dalma y Gianinna Maradona en el juicio por la muerte de Diego Maradona. Foto: NA

Quiénes están acusados por la muerte de Diego Maradona

Leopoldo Luque

Era el neurólogo y médico personal de Maradona, una de las personas en las que más confiaba Diego. En noviembre de 2020, decidió realizar la cirugía por el hematoma subdural en la Clínica Olivos, cuya externación se concretó el 11 de ese mes.

Agustina Cosachov

La psiquiatra indicaba a los enfermeros qué dosis y qué medicamentos debían proveerle al “Diez”.

Carlos Díaz

El psicólogo conoció a Maradona por intermedio del abogado Matías Morla.

Ricardo Almirón

Uno de los enfermeros encargado de atender a Diego en el barrio cerrado.

Dahiana Madrid

También enfermera, será la única acusada que irá a un juicio por jurados populares.

Mariano Perroni

El encargado de coordinar las tareas de los enfermeros de Medidom en Tigre.

Nancy Edith Forlini

La médica de Swiss Medical encargada de coordinar la internación domiciliaria de Maradona, conformando el equipo médico que se ocupó de cuidar la salud del exjugador.

Pedro Di Spagna

Médico clínico con paso en Huracán, recomendó un nutricionista para que revise la dieta de Diego. Era consultado por los enfermeros Perroni y Forlini.

El documental que volvió inservible el juicio por la muerte de Maradona

El juicio quedó nulo debido a la grabación de “Justicia Divina”, el proyecto audiovisual filmado en las instalaciones de los Tribunales y que contó con la participación de la ex jueza Makintach.

Julieta Makintach en el juicio por la muerte de Maradona. Foto: EFE

La intervención fue tal que la subrogante ofreció una entrevista en su despacho, caminó por los pasillos del lugar y hasta se grabaron escenas de las audiencias.

Además, una cámara ingresó sin autorización al juicio y filmó diversas situaciones. Es por ello que se pidió la recusación de la jueza. El fiscal Patricio Ferrari expuso las imágenes del escándalo en el juicio ante la sorpresa y el llanto de las hijas de Diego y Verónica Ojeda.

Rodolfo Baqué, que patrocinaba legalmente a Almirón calificó de “basura” a la funcionaria judicial, que fue expulsada del proceso, y una semana después se determinó la nulidad absoluta del debate.

Finalmente, el 18 de noviembre de 2025 se votó por unanimidad la destitución de Makintach, al igual que la inhabilitación absoluta para ejercer cargos: quedó imputada por los delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios.