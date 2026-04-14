Así fue el primer día del juicio por la muerte de Diego Maradona:

Gianina y Dalma Maradona junto a Verónica Ojeda en el juicio por la muerte de Diego Maradona. Foto: NA

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona se reanudó luego de casi un año, tras su suspensión por el escandaloso documental de la exjueza Julieta Makintach. Este martes en San Isidro, las partes dieron a conocer sus lineamientos de apertura y los jueces solicitaron a la Fiscalía que informe los testigos para el jueves 16 de abril.

El neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; la jefa de la internación domiciliaria de Diego en Tigre, Nancy Edith Forlini; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador Mariano Perroni; y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna concurrieron, junto a sus respectivos defensores, a la primera audiencia realizada en los Tribunales de Ituzaingó 340.

En la puerta del edificio, se congregó una gran cantidad de admiradores de Maradona para exigir justicia por su muerte.

Vadim Mischanchuk, abogado de Agustina Cosachov, y Francisco Oneto, abogado de Leopoldo Luque, en el juicio por la muerte de Maradona. Foto: REUTERS

Por su parte, Dalma, Gianinna y Jana, hijas del “Diez”; Verónica Ojeda, ex mujer y madre de Dieguito Fernando; y Ana, Rita y Claudia Maradona, hermanas de Diego; también asistieron a la primera jornada acompañadas de sus abogados querellantes: Fernando Burlando, Fabián Améndola, Félix Linfante, Gustavo Pascual, Mario Baudry y Pablo Jurado.

El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, quienes investigaron el caso como un presunto homicidio simple con dolo eventual, cuya pena oscila entre los 8 y 25 años de prisión.

Cómo fue la primera jornada del nuevo juicio por la muerte de Maradona

El debate inició después de as 10. En él, los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón autorizaron a todas las partes a grabar audios en las audiencias, con la excepción de proporcionarlos a los medios de comunicación.

Los jueces Alberto Ortolani, Alberto Gaig y Pablo Rolon en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Foto: REUTERS

El letrado Francisco Oneto propuso que el juicio sea transmitido en vivo, ya que la “intimidad” del proceso es “pública”, según expuso, aunque fue denegado. Cabe señalar que las únicas audiencias que se podrán seguir por el canal de YouTube de la Suprema Corte Bonaerense son la primera, los alegatos de clausura y el veredicto.

Los lineamientos de apertura

El fiscal Ferrari calificó de “grupo de improvisados” al equipo médico encargado de la salud del ídolo popular y afirmó que “existieron múltiples alarmas, pero decidieron no escucharlas”.

“No hicieron nada para evitar que Maradona muriera. Empezó a morir 12 horas antes”, señaló y añadió: “Diego gritaba, se ahogaba y hubo una indiferencia criminal”. Además, adelantó que mostrarán conversaciones telefónicas en el juicio.

Por su parte, Burlando aseguró que Maradona fue “asesinado” y que “estuvo rodeado de gente desconocida”, mientras que “jamás se escuchó el corazón” de Diego “entre el 11 y el 25 de noviembre de 2020”. “Lo de esta gente fue temerario. No puedo encontrar palabras para definir lo que le pasó a Diego. Se formó un entorno diabólico”, remarcó.

Gianinna y Dalma Maradona junto a Fernando Burlando en el juicio por la muerte de Diego Maradona. Foto: REUTERS

Pablo Jurado, abogado de las hermanas, sentenció que se trató de “la crónica de una muerte anunciada”. Por su parte, Linfante indicó que el estado de “deterioro” era “reversible”.

Oneto fue el primero de los defensores en tomar la palabra y apuntó contra los acusadores al vaticinar que “vamos a demostrar que murió de un infarto”, mientras que Roberto Rallín -miembro del equipo defensor de Luque- pronunció una frase que generó enojo y sorpresa: “Si Diego estuviera vivo pediría que Luque no fuera condenado; lo amaba”, declaró.

Vadim Mischanchuk, defensor de la psiquiatra, resaltó: “El encargado de la salud de Maradona era el propio Maradona. Decir que Cosachov ‘experimentaba’ con el cuerpo es agraviante”, recriminó. En este sentido, consignó que el desencadenante del deceso fue una “arritmia ventricular izquierda”.

Segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Foto: REUTERS

Diego Olmedo, uno de los defensores de Carlos Díaz, ratificó que su cliente “no tuvo nada que ver” con la muerte de: “¿Qué interés tendría Díaz en matar a Maradona? Lo conoció 30 días antes de su fallecimiento”.

Por otro lado, el letrado Martín Montalto consignó que Mariano Perroni, coordinador de enfermeros, “nunca pudo ver a Maradona”, por lo que “vamos a reconstruir los hechos tal cual ocurrieron. La acusación contra Perroni va a perder sustento”.

Nicolás D’Albora, defensor de Forlini, reiteró que los “médicos tratantes eran Cosachov y Luque”, mientras que María Luján Marcelli, letrada oficial de Di Spagna, exigió la absolución.

Tras los alegatos de apertura, los jueces Rolón, Ortolani y Gaig pidieron a las partes que anuncien qué testigos comparecerán en las futuras audiencias con un “mínimo de 24 horas”.