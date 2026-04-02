Muerte del anestesista: qué secuestraron en el allanamiento a la Asociación de Anestesia
La muerte de Alejandro Zalazar y la organización de las “Propo Fest” se mantiene en el foco de los investigadores. Conocé todos los detalles en la nota.
La Justicia continúa buscando respuestas en el marco de la investigación por la muerte de Alejandro Zalazar, el anestesista encontrado sin vida en su departamento de Palermo, y la organización de las “Propo Fest”, vinculadas al robo de fármacos en hospitales.
Ante esto, se realizó un allanamiento en la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires y secuestró documentación clave en el caso.
Se llevaron actas que confirman que hubo reuniones con los anestesiólogos involucrados, Hernán Boveri y Delfina Lanusse. Además, la Asociación figura como denunciante en la causa.
“El allanamiento nos tomó por sorpresa, pero somos los que más queremos saber qué pasó. Apenas tomamos conocimiento, corrimos a la Justicia a denunciar”, explicó el abogado de la asociación, Eduardo Gerome.
Además, señaló que no se indagó sobre la vida privada de cada profesional.