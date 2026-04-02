Asociación de Anestesia Analgesia y Reanimación de Buenos Aires. Foto: Google Street View

La Justicia continúa buscando respuestas en el marco de la investigación por la muerte de Alejandro Zalazar, el anestesista encontrado sin vida en su departamento de Palermo, y la organización de las “Propo Fest”, vinculadas al robo de fármacos en hospitales.

Ante esto, se realizó un allanamiento en la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires y secuestró documentación clave en el caso.

Hernán Boveri y Delfina Lanusse, imputados en la causa de la muerte del anestesista. Foto: NA

Se llevaron actas que confirman que hubo reuniones con los anestesiólogos involucrados, Hernán Boveri y Delfina Lanusse. Además, la Asociación figura como denunciante en la causa.

“El allanamiento nos tomó por sorpresa, pero somos los que más queremos saber qué pasó. Apenas tomamos conocimiento, corrimos a la Justicia a denunciar”, explicó el abogado de la asociación, Eduardo Gerome.

El anestesista Alejandro Zalazar. Foto: NA

Además, señaló que no se indagó sobre la vida privada de cada profesional.