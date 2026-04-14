Recuperan una camioneta robada Foto: Captura de video

Un importante operativo de seguridad permitió recuperar una camioneta marca Volkswagen Amarok, dominio AE575HE que había sido robada en la localidad de Banfield. El procedimiento se activó rápidamente tras la denuncia y contó con la intervención del Centro de Monitoreo y personal policial de Lanús y el trabajo articulado con El Municipio de Lomas de Zamora.

El trabajo coordinado entre el personal en calle y el sistema de videovigilancia, permitió reconstruir el recorrido del rodado en pocos minutos.

Seguridad Lomas. Foto: prensa

Según informaron fuentes oficiales, el hecho ocurrió en la calle Alvear al 1400. A partir de ese momento, la Secretaría de Seguridad inició un operativo de rastreo para dar con el vehículo.

Robo en Banfield

Gracias al seguimiento de las cámaras de seguridad, se logró establecer que el último avistamiento de la camioneta fue en la intersección de Tucumán y Uriarte. Ante esta situación, los efectivos se dirigieron hacia el lugar y comenzaron un rastrillaje en distintas zonas donde habitualmente se abandonan vehículos robados. Finalmente, el rodado fue hallado en la calle Sáenz Peña al 36, estacionado y sin ocupantes.

Tras el hallazgo, se dio aviso a las autoridades y personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) aseguraron la zona y resguardaron la camioneta.

El vehículo fue recuperado sin daños visibles, mientras que continúa la investigación para dar con los responsables del robo.