Bastián Jerez. Foto: Redes sociales.

Los médicos de Bastián Jerez, el menor de 8 años que se accidentó en los médanos de Pinamar, confirmaron “avances positivos” a una semana de una nueva intervención quirúrgica que atravesó el menor.

La noticia fue confirmada por Macarena Collantes, la mamá del niño, a través de una historia de Instagram. Según contó, se le realizó una tomografía a Bastián y los médicos confirmaron que los ventrículos están más pequeños y que no hay presencia de sangre dentro de ellos.

Novedades sobre la salud de Bastián Jerez. Foto: Instagram.

“En cuanto a su abdomen, también tenemos avances positivos”, agregó la madre en sus redes sociales donde, además, agradeció a Dios: “Gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones, por cada súplica mía llorando de rodillas, pidiéndote por mi hijo. Esto es una gran noticia, los tiempos de Dios son perfectos y maravillosos. Te amamos Basti”.

Hace una semana, el menor ingresó al quirófano y le realizaron una ileostomía para sacarle parte del intestino, ya que se le habían formado bridas nuevamente en ese órgano.

En el caso hay tres imputados y se trata de Manuel Molinari, conductor de la camioneta Amarok; Noemí Quirós, quien manejaba el UTV en el que iba Bastián; y Maximiliano Jerez, padre del menor. Los tres se encuentran acusados del delito de lesiones culposas agravadas.

Bastián Jerez. Foto: Instagram/macarenacollantess

Cómo avanza la causa de Bastián Jerez

En el caso de Bastián Jerez hay tres imputados. Se trata de Manuel Molinari, conductor de la camioneta Amarok; Noemí Quirós, quien manejaba el UTV en el que iba Bastián; y Maximiliano Jerez, padre del menor. Los tres se encuentran acusados del delito de lesiones culposas agravadas.

Mientras Bastián continúa luchando por su recuperación rodeado de su familia y sostenido por cadenas de oración, la investigación judicial sobre el siniestro arrojó datos vitales en las últimas semanas: