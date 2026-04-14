La madre de Ángel y su pareja. Foto: NA/redes

El juez Alejandro Solís dictó este martes seis meses de prisión preventiva para Mariela Altamirano y Michel González, por el homicidio de Ángel López en Comodoro Rivadavia. Dicha medida en contra de la madre del nene y su pareja fue dispuesta ante los peligros de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

Luego de dos horas de audiencia, el magistrado sostuvo que se puede “afirmar con la certeza que requiere esta instancia, que estos golpes no han sido producto de una situación accidental y que a cargo del cuidado estaban González y Altamirano”.

En este sentido, se indicó que el padrastro fue acusado del delito de homicidio simple, mientras que la mujer, por homicidio agravado por la condición de madre y omisión.

Ángel Nicolás López, el nene de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia. Foto: NA/redes

Tras la audiencia, el fiscal Facundo Oribones habló con la prensa y contó un extracto de la polémica testimonial de la defensora de los acusados: “Mencionó que los 20 golpes en la cabeza eran compatibles con coscorrones”.

En este sentido, se indicó que se trata de determinar si es verídico que, según los primeros testimonios, Michel practicaba artes marciales: “Tenemos el objetivo de culminar la investigación en estos seis meses de plazo que impuso el juez”, señaló Oribones.

Durante la audiencia, González declaró y dijo que con Mariela son “inocentes” y que también querían “saber qué pasó”. En el cierre, Luis López, padre de Ángel, les gritó a los detenidos que eran “asesinos”.

Qué dice la autopsia de Ángel, el nene muerto en Comodoro Rivadavia

La autopsia preliminar realizada a al niño de 4 años que murió en la ciudad de Comodoro Rivadavia indicó que la causa del deceso fue una “hipertensión endocraneana por edema cerebral difuso y generalizado”, ya que el cráneo presentó “más de 20 traumatismos”.

Fuentes del caso informaron que el menor sufrió una “herniación del tronco cerebral y amígdalas cerebelosas” como consecuencia de las lesiones internas halladas en su cabeza, que fueron “ocasionadas voluntariamente”.

Los médicos forenses, además, llevaron a cabo diversos estudios complementarios a fin de obtener más certezas sobre el hecho ocurrido el domingo 5 de abril en el domicilio de Ángel.

Por su parte, el registro clínico del Hospital Regional indicó que, durante el traslado, se le suministraron dos ampollas de adrenalina y una de hidrocortisona de 100 miligramos, y el personal de salud “lo venía ventilando con presión positiva”.

“Se recibe paciente en mal estado general, crítico, inconsciente, palidez generalizada. No responde a estímulos y se continuó con presión positiva, se constatan pulsos”, sostiene el informe.