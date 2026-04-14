Ángel Nicolás López, el nene de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia. Foto: NA/redes

La madre del menor de 4 años fallecido en Comodoro Rivadavia y su pareja asistirán a una audiencia pactada para las 11 de la mañana, donde deberán declarar tras ser acusados por domicilio agravado por el vínculo. Mientras Mariela Altamirano y Michel González prestan su declaración, los familiares y vecinos de Ángel llevarán a cabo una movilización.

Según indicó la familia paterna, el objetivo es marchar todos juntos hacia la Oficina Judicial, ubicada en el barrio Roca, para pedir justicia por el niño de 4 años. Durante la jornada se espera que Altamirano y González queden formalmente imputados por homicidio y la Justicia determinará si continuarán o no en prisión preventiva.

Ángel Nicolás López Foto: redes

El arresto se llevó a cabo este domingo por la noche, después de que se conocieran los resultados preliminares de la autopsia, que indicaron que el menor sufrió una muerte violenta.

De acuerdo con lo publicado en el portal ADN Sur, el abogado que representa al papá de Ángel, Roberto Castillo, remarcó que la querella apunta a un homicidio agravado y aseguró contar con un testigo clave. “Ellos vivían dentro de un círculo de violencia. Había violencia entre ellos y con los chicos. Y tenemos un testigo clave que da cuenta de que Michel le pegaba a Ángel”, dijo.

En este mismo sentido, Castillo también cuestionó la versión de la mamá del nene: “Dice que supervisaba cómo respiraba Ángel, algo que no es normal a los 4 o 5 años. No cuenta algo que pasó antes de eso. Y aparecen testigos que complementan lo que no está contando públicamente. Es prueba que se le va a leer mañana, conjuntamente con los cargos”.

Los fundamentos de la detención

“Las detenciones se producen luego de recibir la autopsia preliminar hoy y de un arduo trabajo de fiscalía en todos estos días. Así el pedido de detención fue autorizado por el juez penal de turno y en las próximas horas se fijará la correspondiente audiencia de control de detención. Hasta que se concrete dicha audiencia, no hay intervención ajena al Ministerio Público Fiscal”, confirmó el organismo chubutense.

Ángel Nicolás López, el nene de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia. Foto: NA/redes

Fuentes del caso indicaron que fueron alojados en celdas diferentes y que, en las próximas horas, se hará la audiencia de lectura de cargos y tendrán la posibilidad de declarar en indagatoria.

Por su parte, el abogado Roberto Castillo, quien representa al padre del menor, Luis Armando López, se encuentra junto a su pareja, la vedette y conductora Cinthia Fernández, en Comodoro Rivadavia acompañando a la familia. Desde sus redes sociales aseguró que “empezaron a hacer justicia” porque detuvieron a los “asesinos de Ángel”.

En las últimas horas, el letrado había presentado una ampliación de la denuncia penal en la que solicitó la inmediata imputación y detención de González y Altamirano por homicidio agravado en concurso con abandono de persona seguido de muerte.

Ángel Nicolás López, el nene de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia. Foto: NA/redes

El documento presentado ante la fiscalía, describe un escenario de “producción del resultado a través de una pluralidad de comportamientos convergentes”. Según la querella, la muerte de Ángel no fue un accidente, sino el desenlace previsible de meses de maltrato físico y desamparo institucional.

La autopsia preliminar resultó clave al revelar lesiones traumáticas en la región craneal, las cuales son incompatibles con una muerte natural o accidental y consistentes con violencia física de gran intensidad. A esto se suma el testimonio de vecinos que aseguran haber escuchado gritos del menor.