Juicio por la muerte de Diego Maradona: Foto: NA/Juan Vargas.

A más de cinco años de la muerte de Diego Armando Maradona, el proceso judicial para determinar responsabilidades volvió a foja cero. En San Isidro, este martes, comenzó el segundo juicio oral por su fallecimiento, tras la anulación del debate anterior en medio del escándalo por el documental clandestino vinculado a la jueza Julieta Makintach.

Las mismas acusaciones se mantienen, pero un nuevo tribunal forma parte del proceso. En la jornada inaugural se vivieron momentos de tensión, además de definiciones clave y un nuevo alegato de la fiscalía.

Dalma y Gianinna Maradona junto a Fernando Burlando, en el juicio por la muerte de Diego Maradona. Foto: NA/Juan Vargas.

Reapertura del juicio por la muerte de Diego Maradona

En los primeros minutos del debate, surgió la primera controversia. El abogado Francisco Oneto, defensor del neurocirujano Leopoldo Luque, solicitó que las audiencias fueran transmitidas por televisión abierta.

Argumentó que la falta de publicidad en el juicio anterior había sido un factor determinante en su anulación. Sin embargo, tanto el fiscal Patricio Ferrari como el abogado querellante Fernando Burlando se opusieron firmemente.

En su advertencia, Ferrari adujo que el vivo podría afectar el normal desarrollo del juicio y vulnerar la intimidad de las partes, mientras que Burlando señaló el riesgo de “contaminación” en futuros procesos. Tras un cuarto intermedio, el tribunal rechazó el pedido al considerar que no era necesario para garantizar la transparencia.

Luego, el foco pasó a los alegatos. En una exposición contundente, Ferrari acusó a los imputados de haber abandonado a Maradona “a su suerte” y sostuvo que la internación domiciliaria fue una decisión “sin precedentes” e inadecuada. Según el fiscal, el exfutbolista no se encontraba en condiciones de decidir por sí mismo y requería un entorno médico mucho más complejo.

“El paciente empezó a morir 12 horas antes”, afirmó Ferrari. Y refirió que un traslado oportuno a un centro de salud “le salvaba la vida”.

Durante esta parte del alegato, Gianinna Maradona siguió la exposición visiblemente conmovida y entre lágrimas, reflejando el impacto emocional que aún genera el caso en la familia.

Por su parte, Burlando fue aún más enfático al calificar lo ocurrido como un homicidio. “Diego Armando Maradona fue asesinado”, sostuvo, al tiempo que habló de “desidia, desinterés y omisiones” por parte del equipo médico.

Incluso, según el abogado, la internación domiciliaria fue “la clave para perpetrar el crimen”, ya que se implementó en contra del criterio médico y del sentido común.

Dalma Maradona y Fernando Burlando en el juicio por la muerte de Maradona. Foto: REUTERS.

En medio de la sesión, Burlando exhibió un estetoscopio frente al tribunal y aseguró que ese instrumento “jamás fue apoyado en el pecho de Maradona”, reforzando su acusación de negligencia extrema.

Hay siete profesionales de la salud acusados e imputados en el banquillo por homicidio simple con dolo eventual. Entre ellos está Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov. La fiscalía sostiene que todos ellos contribuyeron a colocar al exfutbolista en una situación de desamparo sanitario, mientras que las defensas argumentan que el cuadro clínico era complejo y que no existió delito.

El juicio está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro y se desarrollará con dos audiencias semanales. En las próximas etapas declararán familiares directos, peritos y, finalmente, los profesionales imputados.

Cabe recordar que todo lo acontecido en el proceso anterior quedó sin efecto, por lo que este nuevo juicio será determinante para esclarecer el caso de la muerte de Diego Armando Maradona.