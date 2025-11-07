Fuerte operativo en el Delta: intensifican la búsqueda del tirador de Escobar tras nuevos disparos contra un móvil de TV

La Policía Bonaerense y Prefectura Naval refuerzan los rastrillajes en donde se sospecha que podría esconderse el agresor que hirió a una mujer el domingo pasado. Un medio denunció haber sido atacado nuevamente durante una transmisión en vivo.

Fuerte operativo en el Delta: así buscan al tirador de Escobar. Foto: X / @mauroszeta.

Un intenso operativo de seguridad se mantiene activo en el Delta del Paraná, en jurisdicción de Escobar, luego de que se registraran nuevos disparos en la zona donde el pasado domingo una mujer fue herida mientras navegaba por el río Luján.

Efectivos de la Policía Bonaerense y de la Prefectura Naval Argentina coordinan un despliegue que incluye helicópteros, patrulleros y embarcaciones para dar con el presunto autor de los ataques.

Delta del Paraná.

Las autoridades creen que el responsable podría haberse refugiado en una vivienda precaria construida a la vera del Arroyo Correntino, una zona de difícil acceso y baja circulación. Según indicaron fuentes del caso, el operativo policial se concentra en un sector rodeado por canales secundarios y vegetación espesa, lo que complica las tareas de búsqueda.

El jueves al mediodía, la tensión volvió a escalar cuando un equipo de C5N que transmitía en directo desde el lugar fue nuevamente blanco de disparos. “Escuchamos tres estampidas que dieron sobre el agua, a 10 metros, en el arroyo Correntino”, relató el cronista Bernardo Magnago, testigo del episodio. “No sabíamos bien qué era porque escuchamos un sonido seco que se repitió en dos o tres oportunidades y vimos los círculos sobre el agua”, añadió.

Los periodistas se encontraban mostrando la vivienda desde donde se presume habrían salido los disparos del fin de semana anterior. El hombre que vive allí negó cualquier vinculación con el hecho y aseguró que ya fue allanado por la Policía sin resultados: “La Policía ya estuvo acá y no encontraron armas”, expresó ante las cámaras.

Un operativo con antecedentes recientes

El primer tiroteo ocurrió el domingo pasado, cuando una mujer que navegaba por el río Luján fue alcanzada por una bala. Desde entonces, la zona permaneció bajo observación, aunque sin vigilancia constante. El martes, efectivos policiales realizaron un allanamiento, pero no encontraron indicios del tirador ni armas de fuego.

El área del Arroyo Correntino, ubicada a pocos kilómetros de la escuela de Kayak Escobar, se caracteriza por su tranquilidad y escasa actividad durante la semana. Según detalló Magnago, entre las 10 y las 13 del jueves sólo una embarcación privada cruzó por el lugar, lo que refuerza la hipótesis de que los enfrentamientos podrían estar vinculados a conflictos por el tránsito náutico durante los fines de semana.

Una mujer recibió un disparo en el pulmón mientras navegaba por Escobar. Foto: X (Twitter).

“Las sospechas apuntaban al señor que vive en esa casa. Él lo niega y dice que no tiene armas, pero este tramo del arroyo Correntino es el lugar donde se produjeron los disparos. Obviamente, no nos tiraron a pegar, tiraron a unos 10 metros de donde estamos nosotros”, señaló el periodista.

Por el momento, la investigación continúa bajo la supervisión de la fiscalía de Escobar, mientras los equipos de Prefectura y de la Policía Bonaerense mantienen la vigilancia en la zona. La mujer herida el domingo se recupera fuera de peligro, aunque el episodio volvió a encender las alarmas sobre la seguridad en los ríos del Delta bonaerense y la vulnerabilidad de las embarcaciones civiles que circulan por la zona.