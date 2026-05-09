La Feria Japonesa de Escobar volverá a reunir gastronomía típica, cultura oriental y espectáculos en vivo con entrada gratuita. Foto: Facebook / Asociación Japonesa de Escobar.

La cultura japonesa volverá a ser protagonista en el norte bonaerense con una nueva edición de la tradicional Feria Japonesa de Escobar, un evento que cada año reúne a miles de vecinos y visitantes atraídos por la gastronomía típica, los espectáculos artísticos y el paseo de compras inspirado en Japón.

La primera edición de 2026 se realizará este domingo 10 de mayo, de 11 a 17 horas, en la sede de la Asociación Japonesa de Escobar, ubicada en César Díaz 1178, en Belén de Escobar. La entrada será libre y gratuita, una característica que convirtió a la feria en una de las propuestas culturales más convocantes.

Ramen, sushi, yakisoba y otras especialidades japonesas serán protagonistas del patio gastronómico más esperado de Escobar. Foto: Facebook / Asociación Japonesa de Escobar.

El encuentro ya es considerado un clásico dentro del calendario cultural escobarense y, según medios locales, en algunas ediciones llegó a superar los 3.000 visitantes.

¿Qué se podrá hacer en la Feria Japonesa de Escobar?

Uno de los principales atractivos será el enorme patio gastronómico, donde los asistentes podrán probar algunas de las comidas más representativas de la cocina japonesa y asiática.

Entre las opciones confirmadas aparecerán:

Ramen: caldo de cerdo/pollo/vegetales, fideos de trigo, tare (base de sabor como salsa de soja, miso o sal) y toppings.

Sushi: arroz aderezado con vinagre, azúcar y sal, alga nori y diversos rellenos como pescado crudo (salmón, atún), mariscos, queso crema, palta (aguacate) y verduras.

Yakitori: brocheta japonesa de pollo a la parrilla, tradicionalmente hecha con contramuslo o pechuga, ensartada en palitos de bambú con cebolleta (negima) y cocinada con una salsa dulce.

Algunas opciones del menú que habrá en la Feria Japonesa de Escobar. Foto: Facebook / Asociación Japonesa de Escobar.

Udon: fideo japonés grueso elaborado principalmente con harina de trigo, agua y sal.

Yakisoba: salteado japonés clásico que combina fideos de trigo, proteína (pollo, cerdo o gambas), vegetales (col, zanahoria, cebolla) y una salsa agridulce.

Harumaki: versión japonesa del rollito de primavera, envoltura fina de harina de trigo o arroz, crujiente por fuera y rellena generalmente de cerdo molido, verduras (repollo, zanahoria, brotes de soja) y setas shiitake, todo salteado con salsa de soja, jengibre y aceite de sésamo

Poke bowls: combinación de arroz de sushi, pescado crudo marinado (atún o salmón), y vegetales frescos, caracterizado por el uso de soja, aceite de sésamo y wasabi.

Algunas opciones del menú que habrá en la Feria Japonesa de Escobar. Foto: Facebook / Asociación Japonesa de Escobar.

Mochis y dorayakis: pastelitos japoneses hechos principalmente de una masa elástica de harina de arroz glutinoso ( mochigome ), azúcar y agua.

Bebidas tradicionales japonesas: incluyen el sake (licor de arroz), el té verde (matcha, hojicha), el amazake (bebida dulce de arroz fermentado) y el shochu (destilado fuerte).

La propuesta gastronómica es uno de los puntos más buscados por quienes visitan la feria, especialmente por la posibilidad de acceder a platos típicos elaborados por integrantes de la colectividad japonesa y emprendedores especializados en cocina oriental.

Además, habrá un paseo de emprendedores y regalería con artículos vinculados a la cultura nipona, decoración, productos kawaii, artesanías y objetos temáticos inspirados en Japón y el anime.

Miles de personas suelen participar de la Feria Japonesa de Escobar, un clásico que fusiona entretenimiento, tradición y sabores orientales. Foto: Facebook / Asociación Japonesa de Escobar.

El evento contará con exhibiciones de artes marciales, danzas tradicionales y shows culturales para disfrutar en familia. Foto: Facebook / Asociación Japonesa de Escobar.

Feria Japonesa 2026: shows de taiko, danzas y artes marciales en Escobar

La jornada también incluirá espectáculos en vivo y exhibiciones culturales. Según trascendió en agendas culturales y medios zonales, se presentarán shows de tambores taiko, música temática, danzas tradicionales y demostraciones de artes marciales.

Este tipo de propuestas se transformó en una marca registrada de la Feria Japonesa de Escobar, que desde hace años busca acercar las tradiciones orientales al público local mediante experiencias gastronómicas y culturales para toda la familia.

La comunidad japonesa posee una fuerte presencia histórica en Escobar. Incluso el distrito cuenta con uno de los jardines japoneses más reconocidos de la provincia de Buenos Aires, inaugurado en 1969 para homenajear a los inmigrantes japoneses radicados en la ciudad.

El Jardín Japonés de Escobar fue inaugurado el 4 de octubre de 1969 como un regalo de la comunidad japonesa en agradecimiento por la acogida recibida, diseñado por el prestigioso paisajista Yasuo Inomata. Foto: Facebook Jardín Japonés Escobar

La Feria Japonesa comenzó hace más de tres décadas como un encuentro reducido para socios y familiares de la colectividad. Con el paso de los años, el evento se abrió al público y terminó convirtiéndose en un fenómeno cultural y gastronómico de la zona norte bonaerense.

Actualmente se realizan dos ediciones anuales y cada convocatoria atrae no solo a vecinos de Escobar, sino también a visitantes de distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires interesados en la cultura japonesa, el anime, la gastronomía oriental y las ferias temáticas.

Dónde y cuándo será la Feria Japonesa de Escobar

La feria se realizará:

Domingo 10 de mayo.

De 11 a 17 horas.

Asociación Japonesa de Escobar.

César Díaz 1178, Belén de Escobar.

Entrada libre y gratuita.

La organización recomienda asistir temprano para recorrer con tranquilidad los puestos gastronómicos y disfrutar de todas las actividades culturales previstas durante la jornada.