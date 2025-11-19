Encontraron muerto a un soldado en Misiones: compitió para ser “el hombre más fuerte de la Argentina”

El sargento Gonzalo Tuama fue encontrado sin vida con un disparo en la cabeza realizado por su propio fusil FAL.

El sargento Gonzalo Tuama fue encontrado sin vida. Foto: NA/Captura

El sargento Gonzalo Tuama fue encontrado muerto en un cuartel militar de Misiones. Las autoridades investigan varias hipótesis, debido a que se comprobó que el soldado correntino de 39 años tenía planes de casarse en unos días.

Según indicó el medio Primera Edición, el soldad apodado como “El Tigre”, fue hallado el martes dentro de la Escuela Militar de Monte “Andrés Guacurarí y Artigas” de Puerto Iguazú con un disparo en la cabeza producido por su propio fusil FAL.

De manera inmediata, Tuama fue trasladado al hospital local, donde estuvo internado en estado crítico en la Unidad de Terapia Intensiva con asistencia mecánica respiratoria.

Escuela Militar de Monte “Andrés Guacurarí y Artigas” de Puerto Iguazú. Foto: Google Maps

Pese al esfuerzo de los médicos por mantenerlo con vida, horas después confirmaron su fallecimiento, motivo por el cual se dio inicio a una investigación para saber si se trató de un suicidio, accidente o asesinato.

Lo que llama la atención de las autoridades abocadas a la causa es que el sargento tenía pensado casarse con su pareja en los próximos días.

Tauma compitió para ser “el hombre más fuerte de Argentina”

El militar de 39 años era conocido en Goya, su ciudad natal, debido a que en 2012 participó del programa Sábado Show, conducido por José María Listorti, donde compitió para ser “el hombre más fuerte de la Argentina”.

Ahora, el cuerpo del sargento será trasladado a Corrientes para el sepelio, mientras la investigación avanza para esclarecer lo ocurrido.