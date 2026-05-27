Juan Martín Del Potro rompió el silencio tras el robo a su casa de Tandil:

Juan Martín Del Potro en el US Open

Juan Martín Del Potro rompió el silencio luego del robo sufrido en su casa de Tandil y reconoció que aún no pudo recuperar parte de los objetos que le robaron.

En un mensaje compartido en sus redes sociales, el ex tenista agradeció los mensajes de apoyo y luego destacó el trabajo conjunto que realizaron la Justicia y la Policía para detener a la banda delictiva.

“Quiero agradecer de corazón todos los mensajes, el cariño y la solidaridad que recibimos en estos días tras el robo ocurrido en mi casa de Tandil”, comenzó el mensaje a 12 días del violento hecho.

“También mi agradecimiento al fiscal de la causa y al fiscal general, los jueces de garantías, DDI, autoridades policiales y medios que trabajaron en la causa y continúan investigando”, continuó.

Juan Martín del Potro, tenis, tenista, NA

En la continuidad de su escrito, la Torre de Tandil reconoció que “muchas cosas muy valiosas en lo emocional, recuerdos únicos e irremplazables, no pudieron ser recuperadas”.

“Aún así deseo profundamente que Tandil vuelva a ser ese lugar tranquilo y especial”, pidió.

Juan Martín Del Potro

El robo

Juan Martín del Potro fue víctima de la inseguridad en Tandil, su ciudad natal, luego de que un grupo de delincuentes ingresara a su casa y robara dinero y diversas pertenencias como trofeos, medallas, joyas y raquetas.

Según las autoridades locales, los ladrones aprovecharon que no había nadie en la casa, rompieron un ventanal e ingresaron para perpetrar el robo.

Juan Martín del Potro, tenis, tenista, NA

La madre del ex deportista, Patricia Lucas, se percató de lo sucedido apenas regresó a su hogar y radicó la denuncia correspondiente.

Poco después, el personal policial se hizo presente en la casa, ubicada en el barrio Don Bosco, donde montó un operativo de seguridad, mientras otro grupo realizaba las pericias dentro de la finca.