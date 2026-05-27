Agostina Vega, adolescente desaparecida en Córdoba. Foto: redes sociales.

La madre de Agostina, la nena desaparecida desde el sábado en la provincia de Córdoba, habló con la prensa mientras la Justicia continúa la búsqueda y expresó el deseo de que su hija aparezca sana y salva: “Hija, si me estás escuchando, sé fuerte, toda Córdoba te está buscando, aguantá un poco más”, manifestó en diálogo con TN.

Visiblemente afectada por la situación, la mujer también aprovechó la ocasión para dirigirse a Claudio Gabriel Barralier, el único detenido por la desaparición: “Que me devuelva a mi hija”.

Quién es Claudio Barrelier, el único detenido por la desaparición de Agostina

Barrelier fue detenido en las últimas horas en la provincia de Córdoba. El hombre sería la persona con quien la menor de 14 años se encontró luego de viajar en taxi y hay hermetismo sobre qué pasó con ella.

Agostina Vega, la menor desaparecida en Córdoba. Foto: redes sociales.

El sujeto fue arrestado por orden del fiscal Raúl Garzón ante la sospecha de estar involucrado en la desaparición de la adolescente.

Por su parte, Gustavo Vaca, abogado de la madre de la adolescente de 14 años, indicó que el hombre sería la pareja de la madre de Agostina, pero que ella “no tiene conocimiento de que él tuviera contacto” con su hija.

“En un primer llamado, Barrelier le dice que no vio a la menor”, destacó Vaca en diálogo con el mismo medio, y sumó que todo cambió ante la declaración del remisero que la trasladó, lo que provocó que su coartada se derrumbe.

Agostina Vega, la menor desaparecida en Córdoba. Foto: redes sociales.

“El remisero declara y dice que lo vio a él y que fue quien abonó el viaje, y ahí es cuando empieza la contradicción del acusado”, explicó. Según informaron, el detenido tiene antecedentes por privación ilegítima de la libertad contra una expareja.

Acerca del celular de la adolescente, comentó que el sábado 23 de mayo por la noche la mamá la llamó dos veces y en una de las ocasiones cortaron. Desde ese momento el teléfono está apagado.