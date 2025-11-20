Pidieron la detención de Makintach y la ex jueza respondió: “Algún día se van a caer las cortinas de humo”

Lo hizo el abogado Fernando Burlando. De acuerdo al escrito, “se solicita” el arresto “preventivo” de la ex magistrada al encontrarse “conductas inequívocas de perturbación de testigos” y “actos directos de manipulación”.

Julieta Makintach en el juicio por la muerte de Maradona. Foto: REUTERS.

El abogado Fernando Burlando pidió la detención de Julieta Makintach y la ex jueza respondió que “algún día se van a caer las cortinas de humo”.

En diálogo con este medio, Makintach remarcó que “se va a saber la verdad” y que no puede ir presa porque “la decisión del jury no está firme”.

La ex jueza sostuvo que “amaba la Justicia” tras ser destituida por el Jurado de Enjuiciamiento en el Anexo del Senado bonaerense y lamentó: “Es un duelo muy fuerte que tengo que hacer”.

La jueza Julieta Makintach. Foto: Reuters/Agustin Marcarian

Qué dijo la jueza tras ser destituida

La mujer dialogó con la Agencia Noticias Argentinas y afirmó: “Tengo claro que después de esto hay algo más lindo que me espera, aunque todavía no lo sé”.

En este sentido, Makintach destacó que “hay varias propuestas”, pero “necesita descansar junto a su familia” y “recurrir” a la Corte Suprema para apelar el fallo dictaminado este martes: “Iré en busca de una resolución justa”.

Sin embargo, la ex titular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de San Isidro y subrogante del TOC N°3 del mismo Departamento Judicial lamentó que ahora deberá atravesar “un duelo muy fuerte”, a raíz de que “amaba la Justicia”.

Además, calificó de “coherentes con la verdad” los pedidos de juicio político presentados por el abogado Rodolfo Baqué -defensor de la enfermera Dahiana Gisela Madrid- contra sus pares Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso.

La jueza Julieta Makintach. Foto: NA.

La ex magistrada expresó que “así fue y quedó demostrado que ellos sabían” del documental que provocó la nulidad del debate oral y público por la muerte de Diego Armando Maradona (se reanudará el 17 de marzo de 2026).

El escándalo por “Justicia Divina” estalló a fines de mayo cuando se conocieron imágenes de Makintach que manejó su auto hasta los Tribunales de la calle Ituzaingó 340 y mientras caminaba por los pasillos y subía las escaleras del edificio.

A su vez, ofreció una entrevista en su despacho sobre el caso y fue filmada en el recinto donde se llevaban a cabo las audiencias, en las que votó a favor de la expulsión de Baqué y la detención del ex jefe de seguridad de Maradona Julio César Coria.