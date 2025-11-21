Tragedia en una clínica de Belgrano: un hombre murió tras realizarse un implante dental y dos cirujanos fueron detenidos

La Justicia investiga la muerte de Miguel Ángel Berlini, de 64 años, ocurrida tras una intervención odontológica rutinaria. La familia denuncia que no había anestesista en el quirófano y que intentaron evitar la autopsia. Los detalles.

Miguel Ángel Berlini tenía 64 años. Foto: Instagram / miguelberlini.

Un hombre de 64 años murió luego de someterse a un procedimiento odontológico en una clínica del barrio porteño de Belgrano, lo que derivó en la detención de dos profesionales de la salud y en la clausura inmediata del establecimiento.

La víctima, identificada como Miguel Ángel Berlini, había asistido el miércoles 19 de noviembre a la Clínica Robles para la colocación de un implante dental, una práctica habitual y de baja complejidad, pero falleció tras la intervención.

Clínica Robles, en Belgrano. Foto: NA.

El hecho ocurrió alrededor de las 16 en la sede ubicada en Virrey del Pino al 2500. Tras el episodio, un cirujano maxilofacial de 47 años y un cirujano plástico de 57 fueron detenidos por orden judicial. La denuncia fue presentada por la hermana de Berlini, quien señaló que el hombre no tenía patologías previas.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, los intentos de reanimación realizados por los médicos no fueron efectivos. Personal del SAME llegó minutos después y confirmó el fallecimiento a las 16.40. Al arribar la Policía, Berlini aún permanecía en la camilla del quirófano, sin indicios de violencia ni desorden en la sala.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 59, a cargo del fiscal Belloqui, dispuso la aprehensión de los profesionales involucrados, el secuestro de la documentación clínica y de sus credenciales, así como la clausura preventiva del consultorio. El cuerpo fue trasladado para la autopsia, cuyo resultado será clave para avanzar en la causa.

Quién era Miguel Ángel Berlini

Berlini residía en Villa Adelina, era pastelero, padre de dos hijas y, en el último tiempo, trabajaba como conductor en una aplicación de viajes. En redes sociales solía mostrar su cercanía con su familia y su interés por la naturaleza, especialmente por sus viajes a la Patagonia.

Su familia denunció una serie de irregularidades vinculadas a la intervención. La hermana de la víctima aseguró que no había anestesista en el quirófano y señaló: “Lo durmió el doctor Robles”.

En diálogo con TN, Alejandra Berlini añadió: “Mi hermano pagó un anestesista y por el quirófano. Pero el anestesista no está, sino tendría que estar detenido. Solo están detenidos los dos médicos. O sea, que lo anestesió Robles, porque él vino a darle una pastilla sublingual”.

También sostuvo que la sedación se realizó en la camilla y expresó: “Hay que averiguar si la pastilla no tiene fentanilo”, para luego enfatizar: “Mi hermano vino a buscar una sonrisa y encontró la muerte en esta clínica”.

La mujer afirmó además que intentaron desalentar a la familia de solicitar la autopsia: “Una enfermera se apersonó a la habitación y nos dijo no hagamos la autopsia porque ‘el cuerpo queda mal’. Trataron de evitar que hagamos la autopsia”.

Finalmente, Alejandra concluyó: “Mi hermano era muy noble. No voy a parar hasta que se haga justicia”.