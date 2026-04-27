Pronóstico del clima para la mañana

Hoy en Santiago Del Estero, el clima amanecerá con cielos parcialmente nubosos. Se prevé que la temperatura mínima sea de 9.5°C, mientras que los vientos alcanzarán una velocidad de hasta 18 km/h. La humedad promedio se mantendrá en un 47% durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Para la tarde y noche, se espera que las condiciones del clima continúen siendo parcialmente nubladas. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 22°C, ofreciendo un clima cálido y agradable para las últimas horas del día. Los vientos podrían alcanzar hasta 26 km/h, lo que implicará una brisa moderada. La humedad continuará alrededor del 47%.

Observaciones astronómicas

Este lunes 27 de abril de 2026, el sol saldrá a las 08:04 y se pondrá a las 18:29, permitiendo disfrutar de un día largo con luz solar. La luna, por su parte, aparecerá en el cielo a las 17:49, creando posibles escenarios ideales para observaciones astronómicas.