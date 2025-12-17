Marcelo Moretti, más complicado: fue procesado por “administración fraudulenta” y no podrá salir del país

El ex presidente de San Lorenzo será investigado por la cámara oculta en la que se lo ve recibiendo una presunta coima. El Ciclón entró en cefalía este martes.

Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo. Foto: instagram moretti_cuervo

Marcelo Moretti fue procesado por administración fraudulenta en el marco de la causa que lo investiga por cobrar una supuesta coima de 25 mil dólares para fichar a un jugador en las inferiores de San Lorenzo.

Ante esto, el ex presidente del Ciclón no podrá salir del país y si llega a ser declarado culpable, puede tener hasta seis años de prisión. Además, no puede ejercer ningún cargo político.

El presidente de San Lorenzo Marcelo Moretti Foto: X/Redes @morettimarcelo

La causa por la que se lo investiga

El ex presidente se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que se filtrara una cámara oculta en la que recibía coimas por el fichaje de un juvenil.

Luego de que esta situación saliera a la luz, Moretti se pidió una licencia aunque volvió a ejercer el cargo hasta este martes, cuando San Lorenzo entró en estado de acefalía.

Marcelo Moretti habría recibido coimas para fichar a un jugador en San Lorenzo. Foto: captura.

La Mesa de la Asamblea de San Lorenzo deberá convocar a una asamblea extraordinarias para fijar la fecha de las elecciones en un lapso menor a los 90 días.