Nuevo revés para Marcelo Moretti: la Justicia rechazó su pedido y ratificó la transición en San Lorenzo

El Juzgado Civil N°51 desestimó el pedido presentado por el ex presidente del Ciclón. Ahora, Moretti adelantó que apelará el fallo ante la Cámara Civil.

Marcelo Moretti Foto: NA

La Justicia rechazó la medida cautelar presentada por Marcelo Moretti y le cerró la posibilidad de volver a ser presidente de San Lorenzo, ratificando la acefalía y transición institucional.

El Juzgado Civil N°51 dejó firmes las renuncias que se produjeron en la última reunión de Comisión Directiva y valida el escenario actual del club.

Marcelo Moretti. Foto: Instagram @moretti_cuervo

Marcelo Moretti ya adelantó que apelará el fallo ante la Cámara Civil en busca de revertir la decisión.

El futuro del Ciclón

Durante la Asamblea de Representantes, Sergio Constantino fue elegido como presidente interino del club.

Sergio Costantino, el nuevo presidente interino de San Lorenzo. Foto: X/@porquetendencia

Entre sus desafíos inmediatos figuran la realización de una auditoría que aporte transparencia, la contención del frente deportivo mientras se gestionan inhibiciones en FIFA y, sobre todo, la convocatoria a elecciones que devuelvan legitimidad democrática al club.

Mientras, Marcelo Moretti denuncia un “golpe institucional” y la Justicia sigue de cerca cada movimiento, en un Ciclón que parece estar al borde del abismo.