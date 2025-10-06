La Justicia declaró “irregular” la acefalía de San Lorenzo y Moretti será restituido como presidente: su vice, Néstor Ortigoza

Se hizo lugar al reclamo del empresario, con lo que la Asamblea fue suspendida y la reunión de Comisión Directiva donde se generó la acefalía también.

Marcelo Moretti y Néstor Ortigoza. Foto: NA.

Los hinchas de San Lorenzo parecen no tener paz: luego de una dura derrota contra Lanús y a la espera de un partido clave contra San Martín de San Juan por el Torneo Clausura, la Justicia restituyó en el cargo de presidente a Marcelo Moretti, quien aseguró que el ídolo y vocal Néstor Ortigoza será su vice.

Este lunes, la Justicia revocó el fallo de primera instancia y ordenó que la Comisión Directiva sea convocada nuevamente por el presidente Moretti, que deberá reasumir su cargo tras la declaración de acefalía que se dio hace algunas semanas en el club, en un plazo de 15 días y bajo las condiciones del Estatuto y la supervisión de la Inspección General de Justicia (IGJ).

El presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti. Foto: NA.

Tras esta determinante decisión de la Cámara Civil, el dirigente sanlorencista declaró: “La Justicia me dio la razón. Vuelvo estos días con Ortigoza de vicepresidente. Tengo mi equipo de dirigentes para volver”.

En el escrito presentado que frenó la acefalía, el presidente acusa una “verosimilitud del derecho” suficiente y que existía un “peligro en la demora” si se permitía avanzar con este estado institucional el cual también señaló que no es real, ya que aún había suplentes disponibles en todas las listas para ocupar los cargos vacantes.

San Lorenzo, de la acefalía a la vuelta de Marcelo Moretti

Tras aquel lunes 21 de abril, en que se dio a conocer el video de Marcelo Moretti guardándose 25 mil dólares en su saco de manos de una mamá de un juvenil del club, lo institucional y político fue un hervidero constante en San Lorenzo. Sin embargo, una sola cosa parecía segura: la resistencia del propio Moretti a renunciar.

Esta situación llegó a su fin el pasado martes 16 de septiembre, cuando el club de Boedo comunicó la acefalía y mencionó a los 13 directivos que renunciaron a sus puestos para llegar a dicho estado institucional. Estos fueron: Julio Lopardo, Andrés Terzano, Martín Cigna, Uriel Barros, Leandro Goroyesky, Mateo Sagardoy, Soledad Boufflet, Javier Allievi, Leonardo Virardi, Belén Lugones, Pablo García Lago, Marcelo Culotta y Agustina Nordenstrom.

Pero la insistencia de Moretti en ocupar el puesto para el que fue elegido por los socios, no cesa: tras tomarse una licencia por tiempo indeterminado y que la Mesa Directiva de la Asamblea se hiciera cargo del club tras la acefalía, se llamó a Asamblea Extraordinaria para determinar un gobierno de transición y llamar a elecciones, pero a pocas horas de desarrollarse, se suspendió por un pedido de Moretti en la Justicia.

Ahora, mientras el vicepresidente de esa Asamblea, Ulises Morales, toma el lugar del presidente Daniel Matos (que se tomó licencia a las horas de asumir por cuestiones personales) y gobierna el club, aparece una resolución de la justicia tras un pedido del mencionado dirigente, que detonó nuevamente el minuto a minuto azulgrana.