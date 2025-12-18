Abandonaron un bebé en una bolsa de basura y todo quedó registrado por cámaras de seguridad: cómo está de salud

Una vecina dio aviso al 911 tras escuchar el llanto de un bebé y, al asomarse, descubrió que el recién nacido estaba dentro de una bolsa, junto a una zanja.

Abandonaron un bebé en Solano. Foto: captura video.

Abandonaron un bebé en una bolsa de compras en la localidad bonaerense de San Francisco Solano y todo quedó grabado por las cámaras de seguridad del barrio. El caso generó conmoción e indignación y se supo que el recién nacido se encuentra en buen estado de salud.

Este martes, pasadas las 23 horas, una vecina llamó al 911 para alertar que escuchó el llanto de un bebé y al observar vio que el recién nacido se encontraba dentro de una bolsa al lado de una zanja.

Momento que abandonan al bebé en Solano. Video: NA.

De manera inmediata, personal policial y del SAME se acercaron hasta el lugar y constataron la presencia del bebé, de uno o dos meses, que había sido abandonado y se encontraba envuelto en una sábana.

Momento que encuentran al bebé abandonado. Foto: captura video.

El menor fue trasladado al Hospital Oller donde confirmaron que, tras las primeras evaluaciones, se encuentra internado en la parte de neonatología en buen estado de salud.

Por el momento se desconoce el paradero de la mujer que quedó por las cámaras de seguridad el momento en que abandona al bebé.

Momento que encuentran al bebé abandonado en Solano. Video: NA.

Por su parte, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, se presentó en las últimas horas en el hospital para visitar al menor, llamado Francisco.

Conmoción en Solano: un joven intentó quitarle la vida a su pareja e hirió a su bebé de 1 año

Un violento ataque conmocionó de lleno a Solano. Un varón de 24 años intentó quitarle la vida a su pareja e hirió a su bebe de 1 año. Kiara, una joven madre de 22 años; y su hija de 18 meses, fueron apuñaladas dentro de su casa y ambas sobrevivieron de milagro. Agustín Alejandro Ramos, el agresor, se escapó pero a los días fue hallado por la policía en Chaco.

El ataque ocurrió mientras la familia veía una película en la habitación. Sin previo aviso, Agustín Ramos se tiró encima de Kiara, la ahorcó, la golpeó y tomó un cuchillo de la mesa de luz: le lanzó puñaladas en la cara intentando asesinarla.

Kiara compartió el relato y las imágenes de las lesiones en sus redes sociales. “Hoy estoy viva de milagro”, escribió. En medio del ataque, la hija de 1 año y 5 meses se acercó y Ramos le cortó la cara con el cuchillo provocándole una herida que requirió de 7 puntos de sutura.

Kiara también sufrió 2 puntos en la boca por los cortes. “Mi vida y la de mi bebé cambiaron para siempre”, expresó en lo que fue un trágico hecho que impactó de lleno a Solano y todo el país. En la cronología de los hechos, cuya reconstrucción estuvo a cargo de las autoridades, se supo que los gritos alertaron a los padres de Kiara.

Su madre intentó defenderla, pero Ramos la noqueó de una trompada provocándola una fisura maxilofacial que requiere de cirugía. También intentó atacar al padre, pero logró escapar tras el forcejeo. La familia llamó a la Policía inmediatamente e intervino el departamento judicial de Lomas de Zamora.