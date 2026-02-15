Terminal de Ómnibus de Formosa Foto: x

Un bebé fue hallado dentro de una bolsa de consorcio en la ciudad de Clorinda, provincia de Formosa, luego de que varios pasajeros de un ómnibus que se dirigía a Buenos Aires declararán movimientos extraños ante las autoridades del lugar.

Tras la intervención policial, se pudo constatar que el bebé no tenía ninguna documentación, lo que levantó de trata de personas, activando así el protocolo correspondiente. Según informó Nuevo Diario, la rápida reacción de los presentes y de las fuerzas de seguridad permitió interrumpir el traslado a Buenos Aires, resguardar al menor y evitar un posible caso de sustracción.

Policía Formosa

Cómo avanza la investigación

Tras el operativo realizado en la terminal, el bebé fue derivado a la ciudad de Formosa, donde permanece bajo control médico y con la intervención de los organismos de protección correspondientes. De inmediato se pusieron en marcha los protocolos de niñez para resguardar su bienestar físico y emocional mientras se esclarece lo ocurrido.

Al mismo tiempo, la Justicia y las fuerzas de seguridad profundizan las tareas investigativas con el objetivo de reconstruir las circunstancias en las que se habría intentado concretar el traslado. Los investigadores buscan determinar si hubo una organización previa, establecer posibles responsabilidades y verificar si se configura un traslado ilegal u otro tipo de delito contemplado en la normativa vigente.

Micros de larga distancia. Foto: NA

Un caso similar en Solano: un bebé abandonado en una bolsa de compras

Un caso similar ocurrió el pasado 18 de diciembre de 2025 en la localidad bonaerense de San Francisco Solano, donde un recién nacido fue abandonado dentro de una bolsa de compras al costado de una zanja.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del barrio y generó conmoción e indignación entre los vecinos. Todo salió a la luz cuando, pasadas las 23 horas del martes, una mujer llamó al 911 tras escuchar el llanto de un bebé y al asomarse, descubrió que el pequeño estaba dentro de una bolsa, a la intemperie.

Momento que encuentran al bebé abandonado en Solano Foto: captura video.

Afortunadamente, el recién nacido fue asistido a tiempo y se encuentra en buen estado de salud. De manera inmediata, personal policial y del SAME se acercaron hasta el lugar y constataron la presencia del bebé, de uno o dos meses, que había sido abandonado y se encontraba envuelto en una sábana.