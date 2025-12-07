Conmoción en Solano: un joven intentó quitarle la vida a su pareja e hirió a su bebé de 1 año

La zona sur del Conurbano Bonaerense se vio atravesada por un violento intento de femicidio. Agustín Alejandro Ramos, el agresor, continúa prófugo con orden de detención.

El agresor está prófugo y las víctimas sobrevivieron de milagro. Foto: Canal 26

Un violento ataque conmocionó de lleno a Solano. Un varón de 24 años intentó quitarle la vida a su pareja e hirió a su bebe de 1 año. Kiara, una joven madre de 22 años; y su hija de 18 meses, fueron apuñaladas dentro de su casa y ambas sobrevivieron de milagro. Agustín Alejandro Ramos, el agresor, está prófugo de la Justicia.

El ataque ocurrió mientras la familia veía una película en la habitación. Sin previo aviso, Agustín Ramos se tiró encima de Kiara, la ahorcó, la golpeó y tomó un cuchillo de la mesa de luz: le lanzó puñaladas en la cara intentando asesinarla.

Kiara compartió el relato y las imágenes de las lesiones en sus redes sociales. “Hoy estoy viva de milagro”, escribió. En medio del ataque, la hija de 1 año y 5 meses se acercó y Ramos le cortó la cara con el cuchillo provocándole una herida que requirió de 7 puntos de sutura.

Kiara también sufrió 2 puntos en la boca por los cortes. “Mi vida y la de mi bebé cambiaron para siempre”, expresó en lo que fue un trágico hecho que impactó de lleno a Solano y todo el país. En la cronología de los hechos, cuya reconstrucción estuvo a cargo de las autoridades, se supo que los gritos alertaron a los padres de Kiara.

Su madre intentó defenderla, pero Ramos la noqueó de una trompada provocándola una fisura maxilofacial que requiere de cirugía. También intentó atacar al padre, pero logró escapar tras el forcejeo. La familia llamó a la Policía inmediatamente e intervino el departamento judicial de Lomas de Zamora.

Pese a que la Justicia emitió una orden de arresto, Ramos continúa prófugo. “Mientras él esté libre, no puedo dormir ni respirar tranquila. No es un capricho, es así mi vida, la de mi hija y la de toda mi familia”, sostuvo Kiara.

Canales de comunicación para casos de violencia de género

Para casos de violencia de género en Argentina, los canales clave son la Línea 144: