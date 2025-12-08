Violento ataque en un gimnasio de Carmen de Areco: un instructor terminó con múltiples fracturas

Un profesor de boxeo fue sorprendido por un vecino que lo atacó sin previo aviso en pleno entrenamiento. El momento fue captado por una cámara de seguridad del establecimiento.

Brutal agresión en un gimnasio de Carmen de Areco. Foto: Capturas de video NA.

Un instructor de boxeo de la ciudad de Carmen de Areco resultó gravemente herido tras ser atacado de manera sorpresiva y extremadamente violenta dentro del gimnasio donde trabajaba.

Las imágenes, registradas por las cámaras de seguridad del establecimiento, muestran una agresión repentina y extremadamente violenta que dejó a la víctima con lesiones.

Brutal agresión en un gimnasio de Carmen de Areco. Video: NA.

El hecho tuvo lugar a comienzos de diciembre, pero trascendió públicamente en las últimas horas luego de que la familia del damnificado, Ale Acuña, permitiera la difusión del video para visibilizar la situación y solicitar colaboración económica para afrontar los costos médicos.

En la grabación se observa que Acuña se encontraba entrenando con normalidad cuando un hombre ingresó al gimnasio y lo atacó por la espalda sin mediar palabra. El agresor, identificado como P.P., propinó una serie de golpes certeros que hicieron que el instructor se desplomara en cuestión de segundos.

Según informaron fuentes vinculadas a la investigación, la violencia del ataque fue tal que Acuña sufrió fractura del pómulo derecho y del maxilar, lesiones que requieren cirugías especializadas.

Las imágenes captadas también muestran cómo, una vez en el suelo, el atacante continuó golpeándolo aun cuando la víctima ya no ofrecía resistencia. El acusado abandonó el lugar inmediatamente después, y hasta el momento no fue detenido.

Brutal agresión en un gimnasio de Carmen de Areco. Foto: Capturas de video NA.

Los investigadores trabajan para esclarecer las causas del ataque, ya que Acuña aseguró en su declaración no conocer el motivo por el cual fue agredido. Tampoco existían antecedentes de conflictos entre él y el agresor, lo que genera aún más incertidumbre sobre el origen del violento episodio.

Mientras tanto, la situación médica del instructor demanda un proceso de recuperación prolongado. La familia explicó que necesitan trasladarse periódicamente a la ciudad de San Nicolás para que Acuña pueda ser sometido a diversas intervenciones quirúrgicas y consultas especializadas. Debido a los altos costos de movilidad y tratamiento, iniciaron una campaña para recibir ayuda de la comunidad.

El caso generó fuerte repudio en Carmen de Areco, donde Acuña es conocido tanto por su trayectoria deportiva como por su rol como profesor. Vecinos y alumnos expresaron su solidaridad y exigieron que el agresor sea detenido y que la Justicia avance para esclarecer el ataque.

La investigación continúa a cargo de las autoridades locales, que ya analizan los registros de las cámaras y buscan determinar si hubo algún tipo de premeditación.