Confirmaron el procesamiento al gendarme que hirió gravemente a Pablo Grillo: lo comunicó la Cámara Federal

El gendarme Héctor Guerrero fue procesado por el disparo de una granada de gas lacrimógeno que impactó en la cabeza del fotógrafo Pablo Grillo durante la marcha en defensa de los jubilados, que se realizó el pasdao 12 de marzo en el Congreso.

Pablo Grillo, el fotógrafo herido en Congreso. Foto: Instagram @pablo.grillo.39

La Cámara Federal confirmó el procesamiento del gendarme Héctor Guerrero por el ataque contra el fotógrafo Pablo Grillo. La noticia se dio a conocer durante la tarde de este viernes 26 de diciembre y ratificaron la acusación por lesiones gravísimas y abuso de armas, ambos delitos agravados por abuso de su función como integrante de una fuerza de seguridad.

La medida adoptada implica que el caso continuará su trámite en sede penal, con todas las etapas procesales propias de un juicio por lesiones graves. Los fundamentos del procesamiento señalan que el accionar del gendarme fue determinante para el resultado lesivo y que existen elementos de prueba que avalan la continuidad del proceso judicial.

Homenaje a Pablo Grillo en Congreso. Foto: NA

Por su parte, la defensa del imputado podrá presentar apelaciones o plantear recursos en los plazos procesales previstos por la ley, con el fin de cuestionar la resolución en las instancias superiores. Mientras tanto, la causa sigue su curso con la expectativa de que se despejen las circunstancias que rodearon el hecho y se determine la responsabilidad penal correspondiente.

La confirmación del procesamiento se produce en medio de un debate más amplio sobre el uso de la fuerza en operativos policiales y de gendarmería y generó repercusiones tanto en organismos de seguridad como en sectores vinculados a la defensa de los derechos de los trabajadores de las fuerzas de seguridad.