Horror a plena luz del día: una mujer fue asesinada a puñaladas en el cuello mientras caminaba por la calle en Lomas del Mirador

La víctima, de 44 años, volvía de bailar cuando fue brutalmente atacada. Las pruebas recolectadas hasta el momento descartan que se haya tratado de un robo, ya que el atacante no se quedó con ninguna de sus pertenencias.

Policía de la Provincia de Buenos Aires. Foto: PBA

La esquina de Huergo y Sáenz Peña, en la localidad de Lomas del Mirador del partido bonaerense de La Matanza, fue testigo del asesinato de una mujer de 44 años. La víctima fue atacada a puñaladas este domingo por la mañana mientras caminaba por la calle.

Las pruebas recolectadas hasta el momento descartan que se haya tratado de un robo, ya que el atacante no se quedó con ninguna de sus pertenencias: tenía su celular, dinero en efectivo, una tarjeta SUBE y las llaves de su casa.

Una cámara captó a la mujer caminando por la calle, mientras el sospechoso va tras sus pasos para atacarla. Video: X @mauroszeta

Todo empezó cuando una vecina escuchó gritos desde el interior de su casa. Al salir, vio a la mujer herida sobre la calle y dio aviso inmediato al 911. La Policía llegó rápidamente y solicitó una ambulancia.

Los médicos constataron que Janet Karina Arotinco Palomino, de nacionalidad peruana, había muerto producto de heridas cortantes en el cuello y pecho. Poco después, llegó a la escena Américo Isaías Cornejo Cancho, de 56, quien se identificó como pareja de la víctima.

El Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría local ya trabaja en la investigación para intentar identificar al autor del ataque, que permanece prófugo. El fiscal Carlos Adrián Arribas quedó a cargo de la causa, mientras que el cuerpo de la mujer fue trasladado para la autopsia correspondiente.

Otro ataque a puñaladas en Santa Fe

En el marco de la causa por el asesinato de Jeremías Monzón, la Policía de Santa Fe detuvo en las últimas horas a una adolescente de 16 años, la misma que había desaparecido junto a la víctima y luego fue hallada días después.

El caso que conmueve a la ciudad comenzó la semana pasada, cuando la familia de Jeremías, de 15 años, denunció su desaparición en Santo Tomé. En paralelo, la Policía también recibió una denuncia por averiguación de paradero de la adolescente de 16 años que había estado con la víctima en sus últimas horas de vida.

La víctima junto a la adolescente detenida. Foto: Cámara de seguridad

Tras una intensa búsqueda, la Policía encontró el lunes el cuerpo del adolescente en un galpón abandonado situado frente a la cancha auxiliar del Club Colón, en la zona suroeste de Santa Fe. Su familia reconoció el cuerpo al día siguiente.

La autopsia determinó que Jeremías murió por múltiples heridas de arma blanca. Las primeras hipótesis apuntaron a que el crimen habría sido premeditado y que el chico fue citado bajo engaño al lugar donde lo mataron.