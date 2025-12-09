El ex policía que mató a un vecino por el volumen alto de la música fue condenado a 8 años y medio de cárcel

La sentencia en contra de Rafael Moreno, dictada por la jueza Lucila Pacheco, también estableció una inhabilitación especial de 10 años para que tenga o porte armas de fuego, y desestimó un pedido para que cumpla la sentencia en su domicilio.

El jubilado fue arrestado. Foto: Policía.

Rafael Horacio Moreno (75), el ex policía Federal que mató de un disparo al colectivero Sergio David Díaz (40) durante los festejos de la pasada Navidad, fue condenado este martes a 8 años y medio de cárcel, con cumplimiento de la pena en prisión efectiva.

IMÁGENES SENSIBLES. Otra toma del momento en el que el policía retirado mató a un colectivero. Créditos: NA.

La sentencia fue dictada por la jueza Lucila Pacheco, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de La Matanza. También, estableció una inhabilitación especial de 10 años para que tenga o porte armas de fuego, y desestimó un pedido para que cumpla la sentencia en su domicilio.

La síntesis del asesinato en Lomas del Mirador

El hecho ocurrió en la madrugada del pasado 25 de diciembre en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador. Aquel día, Moreno salió de su casa en la calle Acevedo al 4100 y cruzó hasta la vivienda de un vecino, donde Díaz había ido a celebrar la Navidad.

El ex policía Federal había ido a reclamar por el alto volumen de la música. Luego de un intercambio de gritos y empujones, Moreno sacó un revólver Taurus calibre .38 y le efectuó un disparo a quemarropa a Díaz, hiriéndolo gravemente en el abdomen.

IMÁGENES SENSIBLES. El momento en el que el policía retirado mató a un colectivero. Créditos: NA.

La víctima fue trasladada de urgencia a un centro de salud, pero murió poco después debido a la gravedad de la herida. Las imágenes del asesinato fueron grabadas por una cámara de seguridad, donde se logra escuchar: “¿Qué me sacás el fierro? ¿Quién te creés que sos?“.

Minutos después, agentes de la Policía Bonaerense acudieron al lugar tras un aviso telefónico al 911 y detuvieron a Moreno, quien permanecía allí tras el ataque al colectivo. El arma utilizada fue incautada en la escena del crimen por las autoridades.

Ese mismo día, el ex policía Federal quedó detenido, acusado del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, que contempla penas de entre 8 y 25 años de cárcel. En la indagatoria, Moreno aseguró que el disparo fue “accidental” y que en ningún momento tuvo intención de abrir fuego.

Por otro lado, la autopsia determinó que Díaz falleció por un disparo que “ingresó por el abdomen y salió por el dorso” y que el proyectil le “causó lesiones internas que derivaron en su muerte”.

El desesperado traslado de Sergio David Díaz tras recibir un disparo a quemarropa por parte de Rafael Moreno. Foto: Captura de video.

El abogado del ex policía Federal, Francisco Oneto, había planteado que su cliente podía continuar el proceso judicial en una vivienda bajo vigilancia privada y con una tobillera electrónica. Sin embargo, no prosperó dicha solicitud.

El fiscal Sergio Antín había pedido una condena de 10 años de prisión, además de la prohibición para portar armas, mientras que la querella solicitó 13 años. Finalmente, la sentencia resolvió en 8 años y medio de prisión, más los 10 años de inhabilitación especial.