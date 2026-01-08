Detuvieron a una falsa cuidadora que drogaba y le robaba a adultos mayores: la clave para atraparla

Se trata de una mujer de 36 años que fue encontrada tras un allanamiento en Lomas de Zamora. Además, se secuestraron psicofármacos y recetas médicas.

Detención de falsa cuidadora que robaba a adultos mayores. Foto: Policia de la Ciudad

Una mujer de 36 años, que se hacía pasar por cuidadora de adultos mayores, fue detenida por la Policía de la Ciudad al ser acusada de drogar y robarle a sus víctimas.

El arresto tuvo lugar en su casa de Lomas de Zamora, donde además incautaron psicofármacos, específicamente sertralina, un antidepresivo, así como también recetas médicas, lo que terminó siendo la clave para avanzar con la causa.

Al no ser encontrada en la primera visita policial, la acusada volvió a su domicilio, donde terminó siendo detenida por la Policía de la Ciudad, que la puso a disposición de la Justicia.

De acuerdo a la investigación, la acusada se ganaba la confianza de sus víctimas y, luego de un tiempo, las empezaba a drogar y les revolvía la casa llevándose plata y elementos de valor, tal como ocurrió en un caso en Palermo.