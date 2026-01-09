Un concejal de Misiones fue suspendido por 3 meses tras haber sido denunciado por acoso sexual a dos menores

El edil ofreció un terreno a cambió de ir a tomar un helado con dos adolescentes de 14 y 16 años. La denuncia de los padres.

Fue denunciado por acoso sexual hacia dos menores de 14 y 16 años . Foto: Misiones Online

Un concejal de la localidad de Olegario V. Andrade, en Misiones, fue apartado de su cargo por un período de tres meses luego de que la familia de dos adolescentes de 16 y 14 años lo denunciara por supuestamente ofrecerles un terreno a cambio de ir a tomar un helado con él. El hecho que encendió las alarmas ocurrió el sábado 3 de enero por la mañana, cuando las dos jóvenes salieron a realizar compras en una carnicería del pueblo.

De acuerdo a lo que figura en el expediente judicial, el funcionario se acercó a las chicas, las halagó diciéndoles que estaban “muy hermosas” y las invitó a “tomar un helado”. La escena escaló en gravedad cuando, ante la negativa de las menores y la aclaración de la mayor de que debía pedir autorización a sus padres, insistió y llegó a poner sobre la mesa la entrega de un terreno como forma de convencerla.

El hecho ocurrió el pasado sábado 3 de enero. Foto: Radio Up

La presentación formal fue realizada por la madre de las adolescentes en la Unidad Regional VI bajo las figuras de hostigamiento y acoso sexual. Según relató la mujer ante las autoridades, no sería la primera oportunidad en la que el acusado intenta acercarse a las jóvenes con actitudes sospechosas, motivo por el cual también decidieron difundir lo ocurrido para advertir a la comunidad sobre su comportamiento.

En paralelo, Sergio, el padre de las menores, relató que tras la denuncia solo consiguieron una prohibición de acercamiento de 300 metros firmada por la Policía, pero sin respaldo judicial. “No me importa si es concejal o no. Y aunque fuera contra una persona adulta, es algo grave. Acá mucho más, porque fue hacia menores de edad”, sostuvo cuestionando la utilidad de la medida adoptada.

El hecho ocurrió en la localidad de Olegario V. Andrade, Foto: Radio Up

“Una perimetral por 300 metros, en un pueblo chico, esos 300 metros no sirven de nada”, expresó Sergio en diálogo con el portal El Territorio. Por el momento no se ordenó ninguna detención ni traslado del funcionario denunciado, quien tampoco hizo declaraciones públicas sobre la acusación en su contra. Medios de la zona informaron que el concejal únicamente respondió que el expediente está bajo reserva y que su defensa aún no tuvo acceso a la causa.