Detuvieron a un hombre en Palermo. Foto: NA.

Este jueves, un hombre armado fue detenido en pleno barrio porteño de Palermo tras una denuncia al 911 que alertaba sobre la presencia de un sujeto en actitud sospechosa.

Según informaron fuentes policiales, efectivos de la Comisaría Vecinal 14B de la Policía de la Ciudad se dirigieron hasta la calle Fitz Roy al 2000, donde se encontraba un hombre con el torso desnudo y con actitud sospechosa.

Al llegar al lugar, los oficiales constataron que el sospechoso intentaba ingresar a un automóvil Ford EcoSport que estaba estacionado en la intersección de Nicaragua y Fitz Roy.

Durante la requisa del vehículo, los agentes hallaron un revólver en el asiento del acompañante, arma que, según testigos, habría sido utilizada por el hombre en plena vía pública. Tras su identificación, se confirmó que el detenido no registra antecedentes penales.

Un italiano fue detenido por portar una placa falsa de Policía y estar armado

Un ciudadano italiano fue detenido en el barrio porteño de Villa Pueyrredón por estar armado y portar una placa falsa de Policía, mientras que, al ser interrogado, no pudo justificar qué hacía en el lugar y por qué tenía un arma.

El hecho ocurrió en la intersección de la avenida Albarellos y Fomentista cuando efectivos que realizaban recorridas preventivas advirtieron un auto Volkswagen Vento sin patente colocada.

Detuvieron a un italiano por portar una placa falsa de Policía y estar armado. Foto: NA.

Al notar la presencia policial, el conductor intentó escapar a alta velocidad, cruzando semáforos en rojo, hasta que fue interceptado mediante señales lumínicas y sonoras.

Con la presencia de testigos, los uniformados requisaron el vehículo y hallaron junto a la palanca de cambios una pistola semiautomática Bersa con cargador colocado y munición en recámara, lista para el disparo, además de portar credencial de la Policía de la Ciudad, destaca el parte al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Además, se secuestraron diez municiones calibre 9 milímetros que estaban en el baúl y se constató que el rodado tenía balizas policiales instaladas en la parrilla frontal.

Al ser interrogado por los efectivos, el imputado no pudo justificar la tenencia del arma, así como tampoco la del material policial.

En el caso intervino la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de Amanda Bernzpin, que dispuso la detención del sospechoso y el secuestro del arma de fuego, el vehículo, la credencial y las municiones, además de las medidas de rigor.