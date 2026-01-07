Detención de Maduro: la Justicia argentina reafirmó su competencia para investigar delitos de lesa humanidad en Venezuela

La Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correcional de CABA confirmó que la Justicia es competente para este tipo de investigaciones. Los detalles de la decisión.

Nicolás Maduro, Venezuela. Foto: REUTERS

La Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires volvió a confirmar la competencia de la Justicia argentina para seguir investigando presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela en medio de la captura de Nicolás Maduro. El caso incluye a altos jerarcas del régimen chavista y la decisión se adoptó al rechazar un nuevo pedido de nulidad de la causa y la exención de prisión solicitada por la defensa de uno de los imputados, Justo José Noguera Pietri, quien integra la lista de órdenes de captura internacional emitidas por tribunales argentinos desde 2024.

La causa venía siendo impulsada bajo el principio de jurisdicción universal, que habilita a tribunales nacionales a investigar hechos que constituyan crímenes de lesa humanidad independientemente del lugar donde se hayan cometido o de la nacionalidad de los acusados o de las víctimas. En este sentido, los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi confirmaron la decisión tomada por el juez federal Sebastián Ramos, quien había rechazado previamente la nulidad y el pedido de eximición de prisión para Noguera Pietri.

Nicolás Maduro advierte a países del Caribe sobre una "guerra" por "un cambio de régimen". Foto: EFE

Los magistrados señalaron que los hechos denunciados “revisten características de extrema gravedad que generarían lesiones a derechos humanos fundamentales y por tanto habilitarían su protección universal sin dilación”. Además, reiteraron que las defensas no presentaron argumentos suficientes que justifiquen revisar ese criterio en este momento.

En paralelo, también se revocó una decisión que había permitido a la defensa de Noguera Pietri un acceso parcial al expediente antes de su declaración indagatoria tras un planteo de la querella que sostenía que esa apertura podría “poner en peligro la integridad física de las víctimas de los graves hechos denunciados” frente a un imputado que, según el tribunal, “permanece en libertad en Venezuela, donde seguiría vinculado a estructuras de poder”.

Nicolás Maduro y Cilia Flores compareciendo ante el tribunal federal en Nueva York. Foto: EFE

La causa que tramita en Argentina incluye, además de Noguera Pietri, órdenes de captura vigentes contra figuras de la cúpula del chavismo como Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, entre otros, dictadas por el juez Ramos en septiembre de 2024 en base a la sospecha de un “plan sistemático” de represión que incluiría torturas, secuestros y ejecuciones. Estos hechos están siendo perseguidos como delitos de lesa humanidad, lo que implica que no prescriben conforme al derecho internacional y pueden ser investigados sin importar cuándo o dónde ocurrieron.

Los camaristas aclararon también que la competencia argentina podría revisarse en el futuro si se acreditara la existencia de procesos en curso ante la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya para evitar una posible doble persecución penal, un principio previsto en el Estatuto de Roma que regula la jurisdicción de ese tribunal. El fallo refuerza así una línea jurisprudencial ya sostenida en 2024 por la misma Cámara Federal, que considera que Argentina puede actuar como sede de investigación y posible juzgamiento cuando se trata de crímenes tan graves y generalizados que constituyen una afrenta al derecho internacional de los derechos humanos.

