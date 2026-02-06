Muerte de ex funcionario en Ensenada. Foto: NA

La autopsia realizada sobre el cuerpo de Walter Roetta, ex funcionario hallado sin vida en Punta Lara, determinó que la muerte fue producto de un suicidio, mientras que además se conoció que el hombre estaba siendo investigado en una causa por presunto abuso contra un menor de edad.

Fuentes del caso informaron que el cuerpo estaba boca arriba sobre un conjunto de piedras, descalzo, vestido con pantalón oscuro y remera azul clara.

El informe forense confirmó que Rovetta presentaba tres impactos de bala: dos en el tórax y uno en la cabeza.

Sin embargo, el estudio determinó que el disparo craneal no ingresó en la masa encefálica: el proyectil pasó por debajo de la bóveda craneana y detrás de los ojos, sin dañar el cerebro.

La causa efectiva de muerte fue establecida como shock traumático irreversible e hipovolémico provocado por uno de los disparos que perforó el corazón. Los otros proyectiles ingresaron por el tórax desde adelante hacia atrás, quedando alojados en la región dorsal izquierda.

El caso por el que se lo investigaba

En las últimas horas, se conoció que Rovetta había sido denunciado penalmente el 31 de enero por reiterados abusos contra un menor de 16 años.

La denuncia fue radicada por la madre de la víctima en la Comisaría Segunda de Punta Lara, también en jurisdicción de Ensenada.

Fuentes judiciales indicaron que los elementos aportados por familiares del ex funcionario —incluida su hija— se mantienen bajo reserva, aunque señalaron que resultaron coincidentes con la hipótesis de suicidio que finalmente confirmó la autopsia.