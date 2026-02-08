Asesinaron a un joven en el centro de Bariloche. Foto: NA.

Un hombre de 30 años fue asesinado durante la noche del viernes en pleno centro de San Carlos de Bariloche y, por el hecho, ya hay dos personas detenidas.

El crimen ocurrió en el marco de una violenta pelea y derivó en un amplio operativo policial que se extendió durante la madrugada y la mañana de este sábado pasado.

Centro Cívico de Bariloche.

Los detalles del asesinato de un joven en el centro de Bariloche

Según la reconstrucción realizada por fuentes oficiales, todo comenzó alrededor de las 22:10, cuando el sistema de emergencias 911 recibió un llamado de un hombre que alertó sobre la presencia de cuatro menores desplazándose por la zona de Moreno al 300, presuntamente con armas blancas. Minutos más tarde, un segundo aviso telefónico informó sobre una persona gravemente herida en la intersección de las calles Moreno y Rolando.

Al llegar al lugar, efectivos policiales encontraron a un hombre tendido sobre la vereda, inconsciente y con visibles manchas de sangre. De inmediato se solicitó una ambulancia, que trasladó al herido al hospital local. Pese a los esfuerzos médicos, la profesional de guardia confirmó su fallecimiento poco después de su ingreso al centro de salud.

Ante la gravedad del hecho, intervino de forma inmediata el fiscal de turno, Facundo D’Apice, quien dispuso la participación del Área de Investigaciones y el trabajo en la escena del Gabinete de Criminalística. El médico policial certificó que la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio traumático, producto de una herida corto penetrante en el hemitórax izquierdo que alcanzó el pericardio. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la correspondiente autopsia.

Las primeras tareas investigativas, llevadas adelante junto a la Brigada de Investigaciones, permitieron identificar a la víctima como L.A.A., de 30 años. En paralelo, la fiscalía inició el análisis de imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona, lo que resultó clave para reconstruir la secuencia completa del ataque y avanzar en la identificación de los presuntos responsables.

La policía local hizo un allanamiento y dio con uno de los sospechosos. Foto ilustrativa: Archivo.

Durante la madrugada del sábado se realizaron dos allanamientos en domicilios vinculados a los sospechosos. Uno de ellos tuvo lugar cerca de las 2:00 en una vivienda ubicada en La Paz al 1300, en el barrio Las Mutisias, donde se logró detener a uno de los involucrados. En ese procedimiento se secuestró una campera negra con mangas blancas y la inscripción “Chicago”, un pantalón negro marca Nike con cierres en los puños y un arma de fabricación casera tipo “tumbera”.

El segundo sospechoso se presentó voluntariamente ante las autoridades durante la mañana de este sábado y quedó detenido. Ambos permanecen a disposición de la Justicia y este domingo la fiscalía avanzará con la audiencia de formulación de cargos.

La investigación continúa bajo la supervisión de la Fiscalía de Río Negro, que mantiene reserva sobre algunos detalles del caso mientras se analizan pruebas, peritajes y declaraciones testimoniales vinculadas al homicidio.