Cascada Frey en Bariloche. Foto: Redes sociales

Una mujer murió tras caer en la Cascada Frey, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi.

En el Brazo Tristeza del lago, la zona es muy poco visitada porque tiene un acceso obligatoriamente por vía lacustre.

Cascada Frey en Bariloche. Foto: Redes sociales

Se trata de un recorrido de gran belleza, ya que está encerrado entre grandes cerros. Además, bajando de estos cerros, se pueden observar varias cascadas llegando al lago.

La ruta transcurre bajo bosque nativo, estando muy demarcada hasta la primera cascada, donde generalmente llegan los tour.

Cascada Frey en Bariloche. Foto: Redes sociales

Desde ahí hasta el lago la senda es un poco más escondida, pero con atención se puede seguir sin mucha dificultad.