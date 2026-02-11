Una mujer denunció que su hija de 14 años fue mordida por un therian. Foto: Pinterest.

Una mujer denunció que su hija de 14 años fue mordida en el tobillo por personas que se identifican como “therians”, unos individuos que se perciben como animales y actúan como tales, en la ciudad de Jesús María (Córdoba).

Según el relato de la madre en la radio ‘Somos el Norte’, la menor fue abordada en plena vía pública por un grupo de entre tres y cuatro personas, quienes comenzaron a olfatearla y perseguirla antes de atacarla. El episodio ocurrió en las inmediaciones del colegio Domingo Faustino Sarmiento, sobre calle Córdoba.

“Ella salía del colegio y me contó que la empezaron a olfatear y a corretear. Usaban máscaras. Al principio pensó que era una broma, pero dejó de reírse cuando le mordieron el tobillo. Estaba con pollera. Ahí se dio cuenta de que no estaban jugando y salió corriendo. Eran tres o cuatro más o menos”, expresó la mujer.

Una adolescente de 14 años fue atacada por un therian en Jesús María, Córdoba. Foto: Pinterest.

En la entrevista, la madre agregó que los agresores llevaban máscaras de lobos y perros. El hecho no habría sido reciente y la adolescente recién se animó a contarlo después de ver en los medios la difusión de esta nueva tendencia en las últimas semanas.

“Se asustó y no me dijo nada en su momento. Recién ahora me lo contó, cuando empezaron a aparecer noticias sobre los therians”, explicó. También, recordó que su hija había comenzado a pedirle que la acompañara al colegio sin darle motivos: “Ahora entiendo por qué. No sabía lo que le había pasado”.

“Ella pensó que eran chicos disfrazados que estaban bromeando. Nunca se imaginó que existía esta nueva moda”, finalizó. A pesar de ello, fuentes policiales de la provincia de Córdoba indicaron que, hasta el momento, no hubo ninguna denuncia formal radicada por el hecho.

¿Qué son los therians?

En las últimas semanas, los llamados “therians” llamaron la atención en distintos puntos del país, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de personas que aseguran sentirse animales y adoptan comportamientos asociados a esa identidad en la vida cotidiana.

Quienes integran esta tribu urbana afirman experimentar una conexión profunda con un animal no humano, vivencia que describen como involuntaria y que puede manifestarse en planos espirituales, neurológicos o psicológicos.

Las máscaras que usan los therians. Foto: Pinterest

Relatan episodios denominados “shift”, en los que disminuye la percepción de su identidad humana y emergen instintos o conductas del animal con el que se identifican. Algunos incluso aseguran sentir extremidades inexistentes, conocidas como “phantom limbs”.

La identidad therian se define como la de un animal contenido en un cuerpo humano. El animal con el que se identifican se denomina “teriotipo” y los más frecuentes suelen ser lobos, perros y zorros.