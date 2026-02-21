María Becerra. Foto: X / @BecerraData.

La presencia de María Becerra en la reciente edición de Premios Lo Nuestro volvió a confirmar su peso en la escena internacional. La artista argentina no solo deslumbró con su llegada a la alfombra roja en Miami, acompañada por los alter ego que forman parte de su álbum Quimera, sino que además dejó reflexiones que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

En diálogo con el medio Uforia, Becerra fue consultada por el fenómeno de los therians, personas que se identifican espiritualmente o psicológicamente con animales. La pregunta fue directa: “Si en algún momento fueras a ser un therian, ¿qué especie sería?”. La respuesta no tardó en llegar y sorprendió por su espontaneidad.

María Becerra en los Premios Lo Nuestro 2026. Foto: Instagram / mariabecerra.

“A ver, si yo fuera un therian me gustaría ser un delfín. Un therian acuático. Pero sabés por qué me encantan, porque los delfines son malditos. Dicen que son así. Son mala gente, se hacen bullying, pelean. Me gusta. Además nunca duermen, tienen un cerebro que durante la noche se les duerme la mitad. No sé si cierran un ojito, y después se les duerme la otra mitad. No duermen nunca realmente”, respondió La Nena de Argentina.

Horas después, en el programa del reconocido conductor Enrique Santos, el tema volvió a instalarse. “Explícame qué es lo que está pasando con este movimiento en Argentina de los animales”, le preguntaron al aire. Entre risas, la artista respondió: “Me parece espectacular. Somos el mejor país del mundo, viejo”.

María Becerra. Foto: X / @BecerraData.

Durante la entrevista, los panelistas mencionaron que algunos integrantes de esta comunidad incluso adoptan conductas físicas asociadas a animales, como morder. La reacción de Becerra combinó humor y reflexión: “¿Cómo que muerden? Imaginate vivir en Alemania, en Italia y perderte estas cosas, loco. Estas cosas pasan en Latinoamérica nomás, es un espectáculo. Primero, nada. Se me hace algo muy gracioso. A la vez siento que como que son gente que no está lastimando a nadie, ¿viste? Como que están ahí en su parada. Como típica comunidad, no sé, cuando estaban los emos, los floggers. Como que se juntaban y en los parques y hacían lo suyo y qué sé yo”.

María Becerra reaccionó y habló sobre los therians. Video: X / @BecerraData.

Más allá del tono distendido, la cantante también expresó una inquietud sobre el trasfondo social del fenómeno. “He visto videos de veterinarios que dicen tipo: “Che, hoy vino una persona...”. Lo único que me da un poco de miedo de esta situación, es que se lave mucho el concepto de que alguien se identifica con algo. Porque vivimos en una comunidad y en un mundo, gracias a Dios, donde es válido que haya gente que se identifica como varón, como mujer, etcétera, y que de repente el concepto de “me identifico como una moto”, como que es una joda de repente, ¿viste? Eso es lo único que me preocupa, ¿viste? Que se lave mucho todo eso”.

El fenómeno therian ganó visibilidad en plataformas digitales y genera debate en distintos sectores de la sociedad. Especialistas advierten que se trata de un tema complejo que involucra identidad, salud mental y acompañamiento profesional.