Detención de un hombre que se encontraba escondido en un freezer. Foto: Prensa Seguridad

Un hombre fue detenido en La Matanza por una causa de robo agravado: lo curioso del caso es que se escondió en el freezer de su casa antes de que lo detuvieran y escondió pruebas del ilícito en una silla de ruedas.

El acusado fue identificado como Alexis González de 28 años, quien quedó detenido junto a su cómplice, Cristian Maidana, de 23 años.

El ilícito ocurrió el pasado 2 de febrero cuando los uniformados observaron a un hombre que forcejeaba con una mujer en González Catán, donde el malviviente huyó y abordó a una moto donde aguardaba el conductor.

Quien manejaba el rodado realizó una mala maniobra. Así, ambos fueron interceptados y Maidana fue detenido. Se le incautaron dos celulares y la víctima indicó que uno era de ella. Finalmente, el delincuente fue presentado a primera hora en sede judicial.

En cuanto a González, fue reducido durante un allanamiento, donde, al momento del ingreso de los uniformados, una mujer impedía el accionar policial y manifestaba, a los gritos, que en el interior se encontraba su hijo discapacitado en silla de ruedas.

Una vez que la policía entró al inmueble, constató que en la silla para personas con movilidad reducida, se encontraban elementos de interés para la investigación.

Detención de un hombre que se encontraba escondido en un freezer. Video: NA

A continuación, el joven fue encontrado en el interior del freezer, con signos de hipotermia y fue asistido por médicos.